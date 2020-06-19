'Doğal antibiyotik' olarak biliniyor: Kuru soğanın inanılmaz faydaları...

Zambakgiller familyasına ait olan soğan, halk arasında 'doğal antibiyotik' olarak biliniyor. Acımsı bir tadı olan soğan yüksek miktarda A, B6 ve C vitaminleri içermekle birlikte, demir, folik ve potasyum açısından da zengin. Uzmanlar, soğanın düzenli tüketilmesi durumunda birçok hastalığı önlediğini söylüyor.

Alternatif tıpta da kullanılan soğan, mide ve sindirim rahatsızlıklarına birebir geliyor. Peki mucizevi besin kuru soğanın faydaları neler? Kuru soğan nelere iyi geliyor?

İşte kuru soğanın inanılmaz faydaları...

- Yüksek miktarda selenyum minerali içermesi sebebiyle bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu birçok hastalığa karşı korur. Yapılan birçok araştırma, kuru soğanın tam bir kanser savaşçısı olduğunu göstermiştir.

- Kan basıncını dengeleyerek damar sertleşmesi, kalp rahatsızlıkları ve yüksek tansiyon gibi hastalıkların yaşanma riskini en aza indirir.

- Düzenli tüketilmesi halinde alejik durumların yaşanmasını engeller.

- Kuru soğan, güçlü antioksidan ve antibakteriyel maddelere sahiptir. Vücutta oluşma ihtimali olan enfeksiyon ve bakterilerin neden olduğu üst solunum yolu hastalıklarını azaltır.

- Sindirim sistemindeki tüm hücreleri yeniler, fonksiyonlarını güçlendirir.

- Karaciğerdeki yağ oranını azaltarak akne ve yağlı sivilcelerin oluşmasını engeller. Cildin alt katmanında bulunan demis tabakasındaki gözenekleri temizler.