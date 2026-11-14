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Yerel Doğadan topladığı mantar sonu oldu! Günlerce yaşam mücadelesi verdi
Yerel

Doğadan topladığı mantar sonu oldu! Günlerce yaşam mücadelesi verdi

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Doğadan topladığı mantar sonu oldu! Günlerce yaşam mücadelesi verdi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde doğadan topladığı mantarı yedikten sonra zehirlenen 45 yaşındaki Nurcan Alp, karaciğer yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındı. Acil nakil için yapılan çağrılara rağmen uygun donör bulunamayınca Alp hayatını kaybetti.

Nazilli’de doğadan topladığı mantarı yiyen Nurcan Alp’in kısa süre sonra rahatsızlanmasıyla başlayan süreç acı haberle sonuçlandı.

 

Olay, 6 Kasım’da Nazilli ilçesinde meydana geldi. Doğadan topladığı mantarı tüketen Nurcan Alp, bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Alp’in, mantar zehirlenmesine bağlı olarak karaciğerinde ağır hasar oluştuğu belirlendi. Karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Alp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Durumunun ağırlaşması üzerine acil karaciğer nakline ihtiyaç duyuldu. Ailesi ve yakınları, uygun donör bulunabilmesi için vatandaşlara çağrıda bulundu. Çok sayıda kişi donör bulunması için uğraştı. Ancak donör bulunamaması üzerine, doktorların tüm müdahalelerine rağmen Nurcan Alp hayatını kaybetti.

 

Alp için bugün İsabeyli Çarşı Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Alp’in ailesi ve yakınları katıldı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Alp’in cenazesi İsabeyli Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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