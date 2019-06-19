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Doğadaki eczane: neem | Neem yaprağının naifliğine ve etkisine hayran kalacaksınız!

Neem yaprağının inanılmayacak kadar çok yararı var. Bir küçük yaprak bakın insan vücuduna neler yapıyor. Hindistan ve çevresinden ülkemizi ziyarete gelen bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:08
Doğadaki eczane: neem | Neem yaprağının naifliğine ve etkisine hayran kalacaksınız!

Hint leylağı olarak bilinen neem yaprağının oldukça fazla faydası mevcut. Dişlere ve özellikle cilde doğal uygulama yapıldığında etkisini anında gösterir. 

Neem yaprağının kullanıldığı tedavi alanları ve faydaları

  • Neem yaprağı saça sürüldüğünde, kepek ve saç derisiyle ilgili hastalıkların geçmesini sağlar.
  • Cilde sürüldüğünde, parlaklık ve canlılık verir. Cildinizi taze hissetmenizi sağlar. Aynı saç derisine yaptığı gibi ciltteki deriyi de onarır.
  • Neem yaprağı yağı da cilt için çok yararlıdır. Cildi yeniler, adeta pürüzsüzleştirir ve tazeler.
  • Neem yaprağı doğal bir nemlendiricidir.
  • Her cilt tipine uygundur. Sivilce oluşumu ve tedavisinde kullanıldığında çok büyük etkisi vardır. Ayrıca oluşan izleri ve lekeleride geçirir.
  • Cilt yanıklarını iyileştirir.
  • Egzama ve sedef hastalığına iyi gelir.
  • Neem çayı, sindirim sistemini çalıştırır ve düzenler. Sindirim sistemindeki bakterilerin atılmasına yardımcı olur.
  • Diş ve diş eti sorunlarını giderir. Ağız içerisindeki bakterileri kırarak ağız kokusunu engeller. Ferah bir nefese sahip olmanızı sağlar.
  • Dişleri beyazlatır. 

neem yaprağı mucizesi - sivilce cilt ve egzama sorunlarına doğal çözüm

  • Diş etlerindeki kanamaları durdurur.
  • Kan, kalp ve damardaki bütün toksikleri atar.
  • Yüksek kan şekerini düşürür.
  • Kanı sulandırır.
  • Yüksek kalp atımını dengeler.
  • Vücut üzerindeki bütün mantar hastalıklarını tedavi eder.
  • Artrit hastalığında ağrı kesici olarak kullanılır.

Neem yaprağının kullanımı

Kuru ise; bir öğütücüden geçirip toz hale getirin. Balla karıştırabilir ve çayını demleyip kullanabilirsiniz.

Yaş ise; yaprakları blenderdan geçirip istediğiniz bölgede uygulama yapabilrsiniz. 

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:08
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