Doğa yürüyüşü sırasında arkalarından gelen sesi duyan baba ve oğlu, arkasını dönünce dehşeti yaşadı
Doğa yürüyüşüne çıkan baba oğul, yürüyüş sırasında arkalarından gelen sesi duyunca dönüp arkalarına baktılar. O anda dehşete kapılan baba oğul, yavaş yavaş hareket ederken nefeslerini bile tuttular. Çünkü arkalarından devasa büyüklükte bir siyah ayı geliyordu. Kayda alınan o anlar sosyal medyada paylaşıldıktan sonra kısa sürede viral oldu.
Doğa yürüyüşüne çıkan ailenin görüntüleri viral oldu. Baba oğulun yürüdüğü anları kaydeden anne, yürüyüş sırasında baba ve oğulun duyduğu sesler üzerine arkalarına bakarken gelen ayıyı fark edip onları uyardı. Dehşete kapılan baba oğul, yavaş yavaş hareket ederken neredeyse nefeslerini bile tuttular.
ÇARESİZ HİSSETTİLER
Görüntülerde, anne ve baba sözsüz bir şekilde "ne yapacağız?" diye göz teması kurarken çok gergin anlar yaşandığı anlaşıldı. Açıkça çocuklarını korkutmak istemediler, ama aynı zamanda durumun ciddiyetini de anladılar ve ayıyı caydırmak için gösterdikleri çabaların hiçbirinin işe yaramadığı için çaresiz hissettiler.
BÜYÜK ÇOCUK DURUMU FARK EDİYOR
Görünüşe göre büyük çocuk, anne ve babası kollarını sallayıp gelen siyah ayıya bağırırken önce gülümseyip aralarında ileri geri baktıktan sonra durumun ciddiyetini anlamaya başlıyor. Başlarına bir şey gelir diye (sanırım) her şeyi videoya çekmeye çalışan anne, "Daha hızlı yürü lütfen." diye sesleniyor.
SAĞ SALİM UZAKLAŞIYORLAR
Neyse ki aile sonunda ayıdan sağ salim uzaklaşmayı başardı, ancak bir sonraki açık hava etkinliklerini yeniden düşünebilirler. Siyah ayıyla rahatlık için çok yakın bir karşılaşmadan sonra en azından o izden uzak durduklarını düşünürdüm.
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