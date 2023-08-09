Doğa yürüyüşü sırasında arkalarından gelen sesi duyan baba ve oğlu, arkasını dönünce dehşeti yaşadı

Doğa yürüyüşüne çıkan ailenin görüntüleri viral oldu. Baba oğulun yürüdüğü anları kaydeden anne, yürüyüş sırasında baba ve oğulun duyduğu sesler üzerine arkalarına bakarken gelen ayıyı fark edip onları uyardı. Dehşete kapılan baba oğul, yavaş yavaş hareket ederken neredeyse nefeslerini bile tuttular.

ÇARESİZ HİSSETTİLER

Görüntülerde, anne ve baba sözsüz bir şekilde "ne yapacağız?" diye göz teması kurarken çok gergin anlar yaşandığı anlaşıldı. Açıkça çocuklarını korkutmak istemediler, ama aynı zamanda durumun ciddiyetini de anladılar ve ayıyı caydırmak için gösterdikleri çabaların hiçbirinin işe yaramadığı için çaresiz hissettiler.

BÜYÜK ÇOCUK DURUMU FARK EDİYOR

Görünüşe göre büyük çocuk, anne ve babası kollarını sallayıp gelen siyah ayıya bağırırken önce gülümseyip aralarında ileri geri baktıktan sonra durumun ciddiyetini anlamaya başlıyor. Başlarına bir şey gelir diye (sanırım) her şeyi videoya çekmeye çalışan anne, "Daha hızlı yürü lütfen." diye sesleniyor.

SAĞ SALİM UZAKLAŞIYORLAR

Neyse ki aile sonunda ayıdan sağ salim uzaklaşmayı başardı, ancak bir sonraki açık hava etkinliklerini yeniden düşünebilirler. Siyah ayıyla rahatlık için çok yakın bir karşılaşmadan sonra en azından o izden uzak durduklarını düşünürdüm.



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