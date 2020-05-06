  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Dodurga’ya PTTMatik kuruldu

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde vatandaşların çok istediği bankamatik çağrısına PTT kulak vererek, beldeye bankamatik kurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 14:56:57 -
Dodurga’ya PTTMatik kuruldu

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde vatandaşların çok istediği bankamatik çağrısına PTT kulak vererek, beldeye bankamatik kurdu.


Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, bir hayallerinin gerçek olduğunu söyleyerek, "Hayallerinizi canlı tutun. Bir şeyi başarmak, kendinize inanmak, vizyon, çok çalışmak, kararlılık ve adanmışlık gerektirir. İnanan için her şeyin mümkün olduğunu unutmayın. Bir hayalimiz daha gerçekleşti. PTTMatik’i beldemize hayırlı olsun. PTTMatik beldemizde kazandırılmasına emeği olan Bilecik Milletvekilimiz Selim Yağcı’ya, AK Parti İl Başkanımız Fikret Karabıyık’a, Bilecik PTT Başmüdürümüz Serhat Bozkurt’a, Bilecik PTT İşletme Müdürümüz Abdülaziz Çivik’e çok teşekkür ederim" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı