Doç. Dr. Nedim Turan açıkladı: Koronavirüs kanser yapar mı?

Koronavirüsle mücadelede en çok korkan ve dikkat eden gruplardan biri kanser hastaları oldu. “Yayılmış hastalıkla yayılmamış hastalıkları birbirinden ayırmamız gerekiyor. Bizim korktuğumuz hasta grubu yayılmış olan kemoterapi alan hastalar.” diyen İç hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Nedim Turan herkesin merak ettiği ‘Koronavirüs kanser yapar mı?’ sorusunu da yanıtladı.

Kanser hastalarının dikkat etmesi gerekenler

İç hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Nedim Turan, kanser hastalarının koronavirüs sürecinde nelere dikkat etmesi gerektiğini tek tek açıklayarak "Koronavirüsün kanser riskini artırdığına dair literatürde bir bilgi yok. Covid-19'un Mart ayında ülkemizde görülmeye başlamasıyla kanser hastalarının tedavi sürecine yönelik planlama yaptık. Tüm hastaların gördüğü tedavi aynı değil. Bazıları kemoterapi alırken bazıları akıllı ilaç kullanıyor. İmmünoterapi alan hastalar da vardı. Sürecin nasıl ilerleyeceğini bilmiyorduk. Kemoterapi alan hastalarla ilgili başlarda endişelerimiz vardı. Bunun sonucunda hastaya göre bireysel kararlar aldık. Hastaların tedavi sürecinde hastanede bulunması risk oluşturan bir faktördü. Hastayı hastaneye nasıl daha az getirebiliriz? Bu düşünceyle hareket ettik. Örneğin kemoterapi alan hastaların hastaneye gelip damardan alması gerekiyorsa bu hastalarda ağızdan alınan ilaçları kullandık. Kemik iliğini baskılamayan seçenekleri ön planda tuttuk. Hiçbir seçeneğe uymayan hastalarda ise mecburen hastanede tedavisine devam ettik. Kemoterapi alan hastaların direnci düştüğü için daha riskli olabilir ancak bu unsurlar dışında kanser hastaları için risk oluşturacak bir durum yok." dedi.

Önümüzdeki yıllar kanserde patlama olur mu?

Doç. Dr. Nedim Turan "Kemoterapi almayan, hastalığı kontrol altında olan hasta grubu aktif olarak tedavi görmez ancak ilaçsız takip yapılır. Bu hasta grubunun hastaneye gelme oranında düşüş oldu." diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Aktif hasta grubu hastalığının daha çok farkında olduğu için tedaviyi aksatmadılar. Covid-19 kanser hastalarının tedavi sürecini etkilemedi ancak hastaların bir kısmı korktuğu için hastaneye gelmedi. Hastalığını erken dönemde yakalayacağımız birçok hasta korktuğu için belki de gelmedi. Hastanelerde acil durumlar için ameliyatlar, tedaviler ve teşhis için yapılan tetkiklerde herhangi bir aksama olmadı ancak belirtilerini önemsemeyip koronavirüs olurum kaygısıyla hastaneye gelmeyen hastalar oldu. İnsanlar korkularından dolayı gelmediği için erken teşhis yapılmayan hastalar olacaktır. Yayılmış hastalıkla yayılmamış hastalıkları birbirinden ayırmamız gerekiyor. Bizim korktuğumuz hasta grubu yayılmış olan kemoterapi alan hastalar."

Koronavirüs kanser yapar mı?

Çok merak edilen konuya açıklık getiren Doç. Dr. Nedim Turan, "5-10 yıl sonra neyi konuşuyor olacağız bilemeyiz ancak şu anki verilere göre 'Koronavirüs kanser yapar' gibi bir şey söylemek mümkün değil. Bunun sebebi; koronavirüs familyası yüzyıllardır olan bir virüstür. Koronavirüs akciğerin kapasitesini etkileyebilir, kapasitesini bozabilir ancak kanser yaptığına dair bir veri yok." dedi.

Antikorlar kanserli hücreleri öldürüyor mu?

Antikorun kanserli hücreleri öldürdüğüne yönelik iddialara açıklık getiren Doç. Dr. Nedim Turan, "Bizi savunan hücreler var. Şöyle düşünün; normalde yabancı bir madde veya kanser vücuda girdiğinde vücut ona karşı reaksiyon geliştirir ve onu yok eder. Vücut bu dengeyi çok iyi sağlıyor. Savunma hücrelerinin fazlası da vücuda zarar verebilir. İmmün sistemimiz bu dengeyi iyi koruyor. Gözü gözde, kulağı kulakta, mideyi midede tanıyor. Bir sorun olduğunda da orantılı cevap veriyor. Bu fazla olduğunda yani orantısız olduğunda vücut kendine zarar veriyor ve otoimmun hastalıklar meydana geliyor. Bu dengenin iyi korunması gerekiyor. Savunma az olursa hastalık oluşuyor, fazla olursa da hastalıklar meydana geliyor." dedi.

Aşı kanser hastalarında yan etki gösterir mi?

Doç. Dr. Nedim Turan, "Koronavirüs aşıları hiçbir şekilde hastaya zarar vermez. "Normal şartlarda canlı aşıların yapılması için tedavi üzerinden en az altı ay geçmesi gerekiyor. Ancak koronavirüste şu an uygulanan aşılar canlı aşılar değil. Ancak şu an normal şartlarda değiliz bir pandemi yaşıyoruz. Özellikle yaşlı hastaların koronavirüse yakalandığında ölme riski var ancak aşı yapılırsa en fazla direnci düşük olduğu için antikor geliştiremez. Bu nedenle covid-19 aşısının hastalar üzerinde hiçbir kötü yan etkisi yok diyebiliriz." dedi.

Doç. Dr. Nedim Turan, kanser hastalarının bu süreçte kendilerine özen göstermesi gerektiğini belirterek dikkat etmeleri gerekenleri şöyle sıraladı;

Kanser hasdtaları nelere dikkat etmelidir?

1. Düzenli beslenmeliler

2. Hijyenlerine özen göstermeliler

3. Tedavilere devam etmeliler

4. Hastanelerin web sayfalarındaki bilgilendirmeleri takip etsinler

Kaynak: Sabah