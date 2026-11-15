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Aktüel DMM'den o iddiaya jet hızında yalanlama
Aktüel

DMM'den o iddiaya jet hızında yalanlama

Yeniakit Publisher
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DMM'den o iddiaya jet hızında yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Almanya ile Türkiye anlaşmaya vardı. Her hafta Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan 500 kişi özel uçak seferleriyle Türkiye'ye gönderilecek' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, 'Almanya ile Türkiye anlaşmaya vardı. Her hafta Almanya’da yasal ikamet hakkı bulunmayan 500 kişi özel uçak seferleriyle Türkiye’ye gönderilecek' şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu iddialar, geçmiş dönemlerde de çeşitli mecralarda dolaşıma sokulmuş ve İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından açıkça yalanlanmıştır. Kamuoyunu yanıltmaya ve toplumsal hassasiyetleri manipüle etmeye yönelik ortaya atılan bu tür asılsız içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.

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