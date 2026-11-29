Rusya Devlet Başkanı’nın Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, 1990’larda Sovyetler Birliği’nin ve ardından Rusya’nın Türkiye’deki büyükelçiliğinde çalıştığını ve üst düzey görüşmelerde tercümanlık yaptığını anlattı.

Vesti muhabiri Pavel Zarubin’le konuşan Peskov, “Dışişleri Bakanlığı kökenliyim. Türkiye’de görev yaptım. Önce Sovyetler Birliği’nin, sonra Rusya Federasyonu’nun Türkiye’deki büyükelçiliğinde. Orada iki kez görev yaptım. Üst düzey görüşmelerde pek çok kez tercümanlık yaptım” dedi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, büyükelçilikteki görevinin sonraki meslek hayatını belirleyip belirlemediğinden söz ederken “Moskova. Kremlin. Putin” programını kastederek “Bir bölüm buna yetmez” diye şaka yaptı.

Peskov hakkında

Dmitriy Peskov, 17 Ekim 1967’de Moskova’da, Sovyet ve Rus diplomat, Rusya’nın Pakistan ve Umman Büyükelçisi Sergey Peskov’un oğlu olarak dünyaya geldi. 1989’da M. V. Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsünden Doğu araştırmaları alanında uzman tarihçi ve raportör-tercüman olarak mezun oldu. 1989’dan 2000’e kadar önce Sovyetler Birliği’nin, ardından Rusya Federasyonu’nun dışişleri teşkilatında çalıştı.

Peskov, 1990-1994 yıllarında Rusya’nın Türkiye Büyükelçiliğinde nöbetçi raportör, ataşe ve üçüncü sekreter olarak görev yaptı. 1994-1996 yıllarında Rusya Dışişleri Bakanlığının merkez teşkilatında çalıştı.

Kasım 1999’da İstanbul’da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Zirvesi’nde Rusya’nın ilk Devlet Başkanı Boris Yeltsin için Türkçeden tercümanlık yaptı. Peskov, Devlet Başkanlığı İdaresinde çalışmaya bu zirvenin ardından davet edildi.