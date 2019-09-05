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DMD hastası minik Mustafa’nın Sakaryasporlu futbolcular ile tanışma hayali gerçek oldu

Kasları eriten ve genetik bir hastalık olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 5 yaşındaki Mustafa’nın Sakaryasporlu futbolcular ile tanışma hayali gerçek oldu.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:01
DMD hastası minik Mustafa’nın Sakaryasporlu futbolcular ile tanışma hayali gerçek oldu

Kasları eriten ve genetik bir hastalık olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 5 yaşındaki Mustafa’nın Sakaryasporlu futbolcular ile tanışma hayali gerçek oldu. Minik Mustafa’nın böyle bir hayalinin olduğunu duyan Sakaryaspor yönetimi, Mustafa’yı tesislerde misafir etti.


Ailesi ile birlikte evinden alınıp Sakaryaspor tesislerine getirilen 5 yaşındaki Mustafa Kol, futbolcu ağabeyleri ile tanışmanın mutluluğunu yaşadı. Sakaryaspor Basın Sözcüsü Recep Demir, Mustafa’ya tüm takıma imzalattığı formayı hediye etti. Bir süre idmanı izleyen Mustafa, ardından tesislerin sevimli müdavimleri minik köpekler ile oynayarak hoşça vakit geçirdi. Kol ailesi, DMD hastalığı ile mücadele eden Mustafa’nın hayalini duyduktan sonra harekete geçirip kendini ağırlayan Sakaryapor’a teşekkürlerini ilettiler.


Ziyarette konuşan Basın Sözcüsü Demir, “DMD çok ciddi bir hastalık. Bu hastalık ile mücadele eden kardeşimizin isteği bize iletildi. Biz de kendisi ve ailesini burada ağırlamaktan onur duyduk. Gerçekleştireceğimiz bu tür buluşma ve projelerle Sakaryaspor’a tekrardan halkın takımı kimliğini kazandıracağız” dedi.


Sakaryasporlu futbolcular Aydın Yılmaz, Bekir İrtegün ve Oğuz Çalışkan da DMD hastalığına farkındalık için #shoesforDMD challenge akımına katılarak destek verdiler.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:01
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