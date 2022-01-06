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Spor Djokovic'e Avustralya'dan izin çıkmadı
Spor

Djokovic'e Avustralya'dan izin çıkmadı

Dünya 1 numarası Novak Djokovic, Avustralya Açık'a kabul edilmedi. Avustralya, Sırp rakete ülkeye giriş için onay vermedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 02:08:00 -
Djokovic'e Avustralya'dan izin çıkmadı

Dünya 1 numarası Novak Djokovic sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık'a tıbbi muafiyet ile katılacağını duyurmuştu. Avustralya'ya giden Sırp raket beklemediği durumla karşılaştı.

Aşı olmayı reddeden Djokovic'in Avustralya Açık yönetiminden aldığı tıbbi muafiyet, Victoria eyaleti tarafından kabul görmedi.

Turnuva için Melbourne'e giden dünya 1 numarası, havalimanında yaklaşık 8 saat bekledikten sonra vize için gösterdiği belgelerin yetersiz bulunması sebebiyle ülkeye giremedi.

Sırp tenisçinin avukatları ihtiyati tedbir için başvuruda bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Tüm Sırbistan Novak'ın yanında. Dünyanın en iyi tenisçine yapılan tacizi durdurmak için yetkililerle görüştüm. Uluslararası hukukun uygulanması için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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