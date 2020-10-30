  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Djokovic, Viyana Açık Tenis Turnuvası'na çeyrek finalde veda etti
Spor

Djokovic, Viyana Açık Tenis Turnuvası'na çeyrek finalde veda etti

Yeniakit Publisher
2020-10-30 22:59:01 -
Djokovic, Viyana Açık Tenis Turnuvası'na çeyrek finalde veda etti

ANKARA (AA) - Erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, Viyana Açık Turnuvası'nda İtalyan Lorenzo Sonego'ya 2-0 yenilerek çeyrek finalde elendi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen sert kort turnuvasındaki yarı finale yükselme mücadelesinde, 2007 şampiyonu Djokovic ile klasmanın 42. sırasındaki Sonego karşılaştı.

Elemeleri geçememesine rağmen 6 numaralı seribaşı Diego Schwartzman'ın turnuvadan çekilmesiyle ana tabloya dahil olan Sonego, 6-2 ve 6-1'lik setlerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sezon 42. maçına çıkan Djokovic'e 3. yenilgisini yaşatan 25 yaşındaki sporcu, kariyerinin en önemli galibiyetini elde etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzman isim öyle bir detayı paylaştı ki... 'S-400'lere gerek kalmayacak'
Gündem

Uzman isim öyle bir detayı paylaştı ki... 'S-400'lere gerek kalmayacak'

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, yakın zamanda Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerine ihtiyaç duymayacağını söyled..
AFAD acı haberi duyurdu: Hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısı yükseldi
Gündem

AFAD acı haberi duyurdu: Hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısı yükseldi

İzmir'de yaşanan büyük depremin ardından, AFAD bilançoyu açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada, 1'i boğulma olmak üzere 17 kişinin hayatını ..
İşte İzmir'i vuran depremin şiddeti! Böyle Kelime-i Şehadet getirdi
Gündem

İşte İzmir'i vuran depremin şiddeti! Böyle Kelime-i Şehadet getirdi

İzmir'de meydana gelen 6.9'luk depremde, bir vatandaşın korku içinde Kelime-i Şehadet getirdiği ve salavat çektiği anlar, kameralara böyle y..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay