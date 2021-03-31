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Medya Diziyi resmen derinden etkileyecek! Gönül Dağı'nda yeni kararlar...
Medya

Diziyi resmen derinden etkileyecek! Gönül Dağı'nda yeni kararlar...

TRT1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, cumartesi akşamlarının neşesi ve en çok izlenen dizisi konumunda. Gün birincilikleri alma konusunda da sıkıntısı bulunmayan ve zirvenin hakimi olan dizinin 3 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 22. bölümünde neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 11:51:00 -

Dizinin yeni bölümünde karakterlerin üst üste alacakları kararlar hikayeyi derinden etkileyecek. Taner ve Dilek cephesinde yaşanacakların yanı sıra, izleyicilerin heyecanla bekledikleri Elif ve Serdar yakınlaşması da devam ediyor. Ayrıca Sefer ve Fikret’in alacakları karar da dizinin hikayesine önemli etkiler yapacak.

Peki 22. yeni bölümde neler yaşanacak? Taner ve Dilek’in evlenmelerine aile onayı gelecek mi? Selami ile Keriman kavuşabilecek mi? Fadime’nin döndüğünü öğrenen dişçi Musa ne yapacak? Sefer ve Fikret nasıl bir karar alacak? Ekrana geldiği günden bu yana gönüllerde taht kuran ve yayınlanan her bölümüyle tüm kulvarlarda izlenme rekoru kıran TRT 1’in dizisi Gönül Dağı, yirmi ikinci bölümüyle ekranlara geliyor.

Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesi Gönül Dağı’nın 3 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacak? İşte  tüm detaylar… Taner, Halime’nin Dilek konusunda rızasını beklemektedir. Diğer tarafta ise Dilek, Gülsüm’e her şeyi anlatmış, Gülsüm de bu evliliğe onay vermiştir.
Taner bunu duyunca ne yapacağını bilemez. Dilek’ten annesinin rıza göstermediğini gizler ve bir çözüm arayışına girer. Tek çözüm Halime’nin fikrini değiştirip rıza göstermesidir. Taner için umutların tükendiği bir yerde Halime’nin vereceği karar ne olacaktır?

Öte yandan Selami, Keriman’ın kalbini kırdığını öğrendiğinde iş işten geçmiştir. Keriman’ı istemeye geleceklerdir. Selami, Keriman’ı vazgeçirmeye çalışsa da başarılı olamaz. Selami her şeyden vazgeçtiği sırada yardımına amcaoğulları koşar. Plana göre Selami ve amcaoğulları isteme sırasında Keriman’ı kaçıracaklardır. Selami ile Keriman kavuşabilecek midir?

Sefer, Fikret’in velayet davası açtığını öğrenince, Zahide’yle nasıl bir karar alacaklardır? Kızı Fadime’nin döndüğünü öğrenen Dişçi Musa ne yapacaktır?

Gönül Dağı’nın başrolleri Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor. Yapımcılığını Ferhat Eşsiz yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor. Dizide, sanat dünyasının usta isimleri de rol alıyor: Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün, Zümre Meğreli ve Ruhi sarı.

Gönül Dağı 22. Bölümüyle 3 Nisan Cumartesi saat 20.00’de TRT 1’de…

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