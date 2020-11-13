Dizideki rol arkadaşına cinsel istismarla yargılanan oyuncunun savunması 'pes' dedirtti

"Yaşamayanlar" isimli dizinin oyuncusu Elit İşcan, rol arkadaşı Efecan Şenolsun'un önce hakaret ve küfürlerine sonrasında ise iki ayrı noktada cinsel saldırısına maruz kaldığını açıklamıştı.

Söz konusu olayın ardından İşcan'ın şikayeti üzerine Şenolsun hakkında 'cinsel saldırı' ve 'alenen hakaret' suçlarından 7 yıl 9 buçuk aydan 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Alkollüymüş!

Kendisini "Alkollüydüm sadece omzuna dokundum" diyerek savundu

Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dördüncü duruşmada tanıklar dinlendi. Tanık Yeşim Girgin ifadesinde "Haziran 2018'de Oyuncular Sendikası'nda genel koordinatör olarak çalışıyordum. Elit telefonda yaşadıklarını anlattı. Biz kendisine avukat desteği verebileceğimizi söyledik. Oyuncular Sendikası olarak Efecan Bey'le de görüştük. Kendisi olay sırasında alkollü olduğunu kabul etti. Temas olayının sadece omzuna dokunmak olduğunu, cinsel tacizde bulunmadığını söyledi." Dedi.

Duruşma 4 Şubat 2021 tarihine ertelendi.

Laikçilerin çelişkisi

Skandal olay alkolün taciz vakalarındaki rolünü bir kez daha ortaya koydu. Kadın haklarının savucusu olduklarını iddia eden Laikçilerin bir yandan da bu tarz suçlarda önemli bir etken olan alkolü savunmaları içine düştükleri çelişkiyi bir kez daha gün yüzüne çıkardı.