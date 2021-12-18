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Gündem Dizide rol alacaktı! Rus oyuncu ortadan kayboldu
Gündem

Dizide rol alacaktı! Rus oyuncu ortadan kayboldu

Bir dizide rol almak için Türkiye'ye gelen Rus oyuncu Katerina Barçukova'dan altı aydır haber alınamıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 16:27:00 -
Dizide rol alacaktı! Rus oyuncu ortadan kayboldu

32 yaşındaki Rus oyuncu Katerina Barçukova, yaklaşık 6 ay önce Türkiye geldi ve yerli bir dizide rol aldı. Hayatına Türkiye'de devam eden oyuncuya 6 aydır ulaşamayan ailesi ve arkadaşları ise panikleyince harekete geçti.

Ailesi gelecek haberi bekliyor

Show Haber'de yer alan habere göre, 6 aydır telefonu kapalı olan Rus oyuncunun kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek arkadaşı olduğu belirtildi. Kızına ulaşamayan baba, Türkiye'deki tanıdıklarını arayarak yardım istedi.Bunun üzerine Türkiye'deki arkadaşları da kayıp başvurusunda bulundu.

Ölü bir kadın bulunmuştu

Çağlayan Adliyesi'nin önünde açıklama yapan Katerina'nın arkadaşı "2 ay önce bir kadın ölü olarak bulundu ve yanında kimliği falan yoktu. Ben de ona DNA yapılması için başvuruda bulundum. Burada bir adamla beraber dizide rol aldı. Ben de 1 tane numarası var o da kapalı. Sevgilisinin de numarasını bulamadık" dedi.

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