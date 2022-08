Dizi için kilo alan ünlülerden oldu! Ünlü aktör tanınmaz hale geldi: Rolü için tam 270 kilo aldı

Brendan James Fraser, Kanadalı-Amerikalı ünlü aktörü tanımanız imkansız; Rolü için tam 270 kilo oldu!

Brendan Fraser, sinemaseverlerin kalbini "Mumya" serisi ile fethetti. İndiana Jones tarzı bir macerayı özleyen seyirci, "Mumya"daki Rick karakterini çok sevdi.

90'larda rol aldığı "Orman Kaçkını", "Geçmişin Sığınağı", "Okul Bağları", "Bayan Winterbourne" gibi filmlerde performansının yanı sıra görüntüsüyle de birçok hayran kazandı.

2000'li yılların ortasında sektörden soğuması, boşanması ve depresyon gibi nedenlerle sinemadan uzaklaşan aktör, kilo aldı.

OSCAR'IN HABERCİSİ

Siyah Kuyu ve Bir Rüya İçin Ağıt gibi yapımlarla tanınan Darren Aronofsky’nin yönetmen koltuğunda oturduğu The Whale adlı filmle dönüş yapan oyuncuya, filmdeki performansı için TIFF Tribute Award ödülü verildi. Festival "Yılın en iyi performanslarından birinin arkasındaki Torontolu aktörü evinde ağırlamaktan heyecan duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

Oscar’ın habercisi olarak görülen bu ödül ile oyuncunun Akademi Ödülleri’nde de şansının yüksek olduğu düşünülüyor.

FİLMİN KONUSU

Film, obezite ile mücadele eden bir İngilizce öğretmeni Charlie'nin (Fraser) son bir kurtuluş şansı için yabancılaştığı kızı Elle (Sadie Sink) ile yeniden bir bağ kurmaya çalışmasını anlatıyor.

"The Whale" filmi için daha da fazla kilo alan ve 270 kiloya ulaşan Fraser, 2013’teki aksiyon filmi Breakout’un yayınlanmasından yaklaşık 10 yıl sonra ilk başrolünü sergileyecek.

Brendan Fraser kimdir?

Brendan James Fraser, Kanadalı-Amerikalı oyuncudur. Mumya üçlemesindeki Rick O'Connell rolünün yanı sıra Encino Man, George of the Jungle, Bedazzled, Looney Tunes: Back in Action, Journey to the Center of the Earth, School Ties, Gods and Monsters, The Quiet American ve Crash filmlerindeki rolleriyle de bilinir.

Doğum tarihi: 3 Aralık 1968 (53 yıl yaşında), Indianapolis, Indiana, ABD

Boy: 1,89 m

Eşi: Afton Smith (e. 1998–2008)

Çocukları: Griffin Arthur Fraser, Holden Fletcher Fraser, Leland Francis Fraser

Ebeveynleri: Peter Fraser, Carol Fraser