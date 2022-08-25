Dizi için kilo alan ünlülerden oldu! Ünlü aktör tanınmaz hale geldi: Rolü için tam 270 kilo aldı
Filmlerdeki rolleri için tanınamayacak kadar kilo alan ünlülere Mumya serisiyle yıldızı parlayan ABD’li oyuncu Brendan Fraser da katıldı. Brendan Fraser Toronto Uluslararası Film Festivali’inde TIFF Tribute Award ödülü’nün sahibi olmuştu. Yeni filmi "The Whale" ile sinemaya dönüş yapan oyuncu, rolü için 270 kilo aldı ve tanımak imkansız! Ünlü oyuncunun son hali ise hayranlarını şaşırttı...
Brendan James Fraser, Kanadalı-Amerikalı ünlü aktörü tanımanız imkansız; Rolü için tam 270 kilo oldu!
Brendan Fraser, sinemaseverlerin kalbini "Mumya" serisi ile fethetti. İndiana Jones tarzı bir macerayı özleyen seyirci, "Mumya"daki Rick karakterini çok sevdi.
90'larda rol aldığı "Orman Kaçkını", "Geçmişin Sığınağı", "Okul Bağları", "Bayan Winterbourne" gibi filmlerde performansının yanı sıra görüntüsüyle de birçok hayran kazandı.
2000'li yılların ortasında sektörden soğuması, boşanması ve depresyon gibi nedenlerle sinemadan uzaklaşan aktör, kilo aldı.
OSCAR'IN HABERCİSİ
Siyah Kuyu ve Bir Rüya İçin Ağıt gibi yapımlarla tanınan Darren Aronofsky’nin yönetmen koltuğunda oturduğu The Whale adlı filmle dönüş yapan oyuncuya, filmdeki performansı için TIFF Tribute Award ödülü verildi. Festival "Yılın en iyi performanslarından birinin arkasındaki Torontolu aktörü evinde ağırlamaktan heyecan duyuyoruz" açıklamasını yaptı.
Oscar’ın habercisi olarak görülen bu ödül ile oyuncunun Akademi Ödülleri’nde de şansının yüksek olduğu düşünülüyor.
FİLMİN KONUSU
Film, obezite ile mücadele eden bir İngilizce öğretmeni Charlie'nin (Fraser) son bir kurtuluş şansı için yabancılaştığı kızı Elle (Sadie Sink) ile yeniden bir bağ kurmaya çalışmasını anlatıyor.
"The Whale" filmi için daha da fazla kilo alan ve 270 kiloya ulaşan Fraser, 2013’teki aksiyon filmi Breakout’un yayınlanmasından yaklaşık 10 yıl sonra ilk başrolünü sergileyecek.
Brendan Fraser kimdir?
Brendan James Fraser, Kanadalı-Amerikalı oyuncudur. Mumya üçlemesindeki Rick O'Connell rolünün yanı sıra Encino Man, George of the Jungle, Bedazzled, Looney Tunes: Back in Action, Journey to the Center of the Earth, School Ties, Gods and Monsters, The Quiet American ve Crash filmlerindeki rolleriyle de bilinir.
Doğum tarihi: 3 Aralık 1968 (53 yıl yaşında), Indianapolis, Indiana, ABD
Boy: 1,89 m
Eşi: Afton Smith (e. 1998–2008)
Çocukları: Griffin Arthur Fraser, Holden Fletcher Fraser, Leland Francis Fraser
Ebeveynleri: Peter Fraser, Carol Fraser
Dizi için kilo alan ünlüler listesi Jared Leto - 'Chapter 27' John Lennon'ın suikastçisi Mark David Chapman rolü için kilo alması gereken Jared Leto mikrodalgada erittiği dondurmanın üstüne zeytinyağı ve soya sosu döküp bu karışımı tek nefeste içiyormuş. Colin Farrell - 'The Lobster' Sylvester Stallone - 'Cop Land' Sylvester Stallone bu filmdeki şerif rolü için 18 kilo almış. Kendisinin kilo alma yöntemi ise bolca pankek ve patates kızartması yemek olmuş. Kahvaltıda bütün bir cheesecake, yanında yumurtaya batırılışmış kızarmış ekmek, fıstık ezmesi ve kurabiye yiyormuş. Bunların üstüne de 1 litre çikolatalı süt içiyormuş... The Rock - 'Hercules' Zaten kaslı olan The Rock, bu film için daha da kas yapmış. 8 ay boyunca disiplinli bir şekilde belirli bir yeme ve egzersiz planına uymuş. Günlük 4500 kalori alan ünlü oyuncu toplam 7 öğün yemek yiyormuş. Christian Bale - 'American Hustle' Rolleri için inanılmaz değişen bir oyuncu olarak bilinen Christian Bale, American Hustle filmindeki rolü için 83 kilodan 103 kiloya çıkmış. Bu kiloları ise istediği kadar abur cubur yiyerek almış. 'Fazlasıyla donut, ve cheeseburger yedim. Önüme çıkan her şeyi yedim.' demiş...
Bu rolü için 2 ayda 20 kilo alan oyuncu spor yapmayı hatta hareket etmeyi bırakmış. Bir yerlere gitmesi gerektiğinde kardeşi onu bırakıyormuş, her öğün ortalama 4000 kalori tüketiyormuş. 'Sabah 10'da 2 cheeseburger, patates kızartması, kola ve 2 dilim çikolatalı pasta yemek o kadar da eğlenceli değil.' demiş. Ayrıca bunlara ek olarak Jared Leto gibi o da erittiği dondurmayı içiyormuş.
Jared Leto - 'Chapter 27'
John Lennon'ın suikastçisi Mark David Chapman rolü için kilo alması gereken Jared Leto mikrodalgada erittiği dondurmanın üstüne zeytinyağı ve soya sosu döküp bu karışımı tek nefeste içiyormuş.
Colin Farrell - 'The Lobster'
Sylvester Stallone - 'Cop Land'
Sylvester Stallone bu filmdeki şerif rolü için 18 kilo almış. Kendisinin kilo alma yöntemi ise bolca pankek ve patates kızartması yemek olmuş. Kahvaltıda bütün bir cheesecake, yanında yumurtaya batırılışmış kızarmış ekmek, fıstık ezmesi ve kurabiye yiyormuş. Bunların üstüne de 1 litre çikolatalı süt içiyormuş...
The Rock - 'Hercules'
Zaten kaslı olan The Rock, bu film için daha da kas yapmış. 8 ay boyunca disiplinli bir şekilde belirli bir yeme ve egzersiz planına uymuş. Günlük 4500 kalori alan ünlü oyuncu toplam 7 öğün yemek yiyormuş.
Christian Bale - 'American Hustle'
Rolleri için inanılmaz değişen bir oyuncu olarak bilinen Christian Bale, American Hustle filmindeki rolü için 83 kilodan 103 kiloya çıkmış. Bu kiloları ise istediği kadar abur cubur yiyerek almış. 'Fazlasıyla donut, ve cheeseburger yedim. Önüme çıkan her şeyi yedim.' demiş...