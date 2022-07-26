Diz ağrısı neden olur, nasıl geçer? İbrahim Saraçoğlu'ndan diz ağrısı kürü tarifi

Diz Ağrısı Neden Olur?

Görülme sıklığı bir hayli fazla olan diz ağrısı birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Hareket kabiliyetini sağlayan diz eklemleri çok sık kullanılmaktadır. Bu nedenle çocukluktan yaşlılığa kadar diz sağlığının korunması önemlidir.

Diz ağrıları çocuklarda, gençlerde ve yaşlılarda görülebilmektedir. Diz ağrılarının nedenleri yaşa göre değişmektedir. Çocuklarda yaş ile beraber kemikler de uzamaktadır. Doğum anında ufak olan kemikler 18 yaşına kadar gelişmektedir. Bacaklar genelde diz bölgesinden uzamaktadır. Bu hızlı büyüme nedeni ile çocuklar diz ağrısından şikâyet etmektedir. Ancak yine de ağrıların önemsenmesi ve büyüme ağrısıdır diye düşünerek geçiştirilmemesi gerekmektedir.

Gençlerde ve spor yapan kişilerde menisküs yaralanmasına başlı olarak diz ağrısı görülmektedir. Ani hareketlere bağlı olarak dizin dönmesi ile menisküs yırtıkları meydana gelmektedir. Bu durumda dizi hareket ettirmek, bükmek ya da bir yere inip çıkmak zor olabilmektedir. Menisküs yırtıkları için cerrahi operasyonlar uygulanmaktadır.

İleri yaşlara gelmiş kişilerde kireçlenme nedeni ile diz ağrıları oluşmaktadır. Eklemi meydana getiren kıkırdakların bozulması ile beraber eklemler deforme olmaktadır. İlerleyen evrelerde ağrı artarak gece uyumalarından uyandırmaktadır.

Diz ağrısının bu temel nedenleri dışında diğer nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

-Diz kapağına aşırı yüklenmesi

-Kıkırdak dokuların aşınması

-Diz kapağında bulunan tümörler

-Diz kapağının kayması

-Enfeksiyonlar

-Romatizmal hastalıklar

-Mikrobik hastalıklar

-Aşırı kilo

-Mesleki hastalıklar

-Yaşın ilerlemesi

-Diz bağlarının incinmesi

-Kemik erimesi

-Tendon iltihaplanması

-Mineral ve vitamin eksikliği

-Hamilelik

-Hareketsiz yaşam tarzı

-Bacak adelesinin zayıflaması

-Düztaban olmak

Diz Ağrısı İçin Hangi Doktora Gidilir?

Büyük – küçük herkeste görülebilen diz ağrısı için erken tedavi önem teşkil etmektedir. Genelde diz ağrısı geçene kadar doktora gitmeyen kişilerin sayısı fazladır. Gittikçe kötüleşen ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen diz ağrıları için mutlaka bir doktora görünmek gerekmektedir.

Genelde diz ağrıları için Ortopedi ve Travmatoloji bölümüne başvurulması gerektiği düşünülür. Ancak aniden gelişen yaralanma ve travmalar dışındaki diz ağrıları için Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümündeki doktorlara gidilmesi gerekmektedir.

Diz Ağrısı Tedavisi Nasıldır?

Bir darbe sonucunda diz ağrısı yaşanıyor ise mutlaka bir doktora gidilmesi gerekmektedir. Dizde şişlik ile beraber ateş ve ısınma da görülüyor ise acil cerrahi müdahale yapılmaktadır. Diz ağrılarının nedeni ve şiddetine göre tedavi yöntemleri değişiklik göstermektedir.

Diz ağrıları için öncelikle ilaç ve krem tedavisi önerilmektedir. Bununla beraber ileri seviyedeki ağrılar için fizik tedavi uygulanmaktadır. Bütün bunlara rağmen sonuç alınamıyor ise cerrahi tedavi yöntemine geçilmektedir. Bu aşamalarda hastaların durumu, yaşı, ağrının nedeni önem teşkil etmektedir.

Diz Ağrısı Nasıl Geçer?

Genellikle dizin zorlanmasına bağlı olarak oluşan diz ağrısı kalıcı hastalıklara neden olmaması için önemsenmesi gereken bir durumdur. Diz çevresinde bulunan kas yapısı güçlendirilerek ağrı geçirilmeye çalışılmaktadır. Diz ağrılarından korunmak için öncelikle kiloya dikkat edilmesi gerekmektedir. Kilonun fazla olması dizlere yapılan yükü artırarak ağrıları artırmaktadır.

Dize binen yükün hafifletilmesi için düzenli egzersizler yapılmalıdır. 5 dakika kadar ısındıktan sonra uygun ayakkabılar giyilerek spor yapılması önerilmektedir. Diz etrafında bulunan kasları geliştirmek için esneme hareketleri yapabilirsiniz. Bununla beraber elastik bandaj ile dizlerinizi sabit tutarak ağrıların azalmasını sağlayabilirsiniz.

Diz Ağrısına Ne İyi Gelir Evde Çözüm?

Diz ağrısı şiddeti artmadan tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Dizlerdeki ağrıların nedeninin belirlenmesi için MR çekilmektedir. Ancak ilaç tedavilerinden ya da cerrahi müdahaleden önce evde uygulayacağınız bazı yöntemler ile diz ağrılarınıza çözüm bulabilirsiniz. Diz ağrılarınızdan kurtulmak için evde uygulayabileceğiniz yöntemler şunlardır:

Soğuk kompres: Hemen her diz ağrısı çekenlerin uyguladığı ilk yöntem soğuk komprestir. Buzdolaplarının buzluk kısmındaki buz şişesini bir havluya sarın ve ağrıyan bölgeye masaj yapın. Bu sayede kan akışını dengeleyerek ağrıyı geçirebilirsiniz.

Elma sirkesi – zeytinyağı: Elma sirkesi ve zeytinyağını karıştırarak elde edeceğiniz kür ile doğal bir tedavi uygulayabilirsiniz. Bu karışımı diz çevrenize masaj yaparak sürün ve karışımı cildinizin emmesini bekleyin.

Zencefil yağı: Diz ağrısı için evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemlerden biri de zencefil yağı uygulamasıdır. İltihap giderici ve ağrı kesici etkisi olan zencefil yağı ile ağrılarınızdan kısa sürede kurtulabilirsiniz. Diz kapağı çevresine zencefil yağından birkaç damla damlatın ve yağı dağıtarak masaj yapın. Zencefil yağında bulunana antioksidan maddeler sayesinde iltihaplanmalar giderilerek ağrı azaltılacaktır.

Her türlü rahatsızlık için bitkisel kürler öneren İbrahim Saraçoğlu diz ağrısı için de evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz bir kür önermektedir. İbrahim Saraçoğlu tarafından tavsiye edilen ve diz ağrılarını geçiren bu kür için gerekli malzemeler şunlardır:

2 çorba kaşığında kil

1 çorba kaşığında kaya tuzu

2 çorba kaşığında buğday kepeği

1 çay kaşığında biberiye yağı

1 çay kaşığında menekşe yağı

Tencereye önce kili ve buğday kepeğini ekleyin. Sonrasında diğer malzemeleri de ekleyerek kısık ateşte ısıtın. Macun kıvamına gelen kürü ağrıyan diz bölgesine sürün ve üzerini streç film ile kapatın. Bu şekilde istediğiniz kadar bekledikten sonra dizinizi yıkayabilirsiniz.

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