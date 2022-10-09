Diyetisyenden ödem atıcı tarif garanti: Zayıflamak için en iyi ödem söktürücü tarçınlı çay nasıl yapılır?

VÜCUTTAN EN HIZLI ÖDEM NASIL ATILIR?

Ödem şişkinliğine ne iyi gelir? Sorusu bu problemden muzdarip kişiler tarafında merak konusudur. Dokulara yerleşen ödemi atmak için hayatınızda bazı değişikliklere yer vermeniz önemlidir. Örneğin; aynı pozisyonda uzun süre oturmak ve yatmak ödem için bir problem teşkil ettiğinden gün içinde yürüyüş yapabilir ya da kendinizi çok zorlamadan bisiklete binebilirsiniz. Doktorunuza danıştıktan sonra evde yapacağınız bazı uygulamalar ise şunlardır;

Su tutulumuna neden olduğundan yemeklerinize tuzu az miktarda atmaya özen göstermek ödemi kontrol altına almanıza yardımcı olur.

Özellikle vücudunuzdaki şişen bölgelere kalbinize doğru hafif basınç uygulamak sıvının dağılmasını sağlar.

Düzenli egzersiz yapmaya özen gösterin.

Uzuvlarda meydana gelen ödemlerin tedavisinin ardından yeniden su tutulumunu önlemek için kompresyon çorabı, kolluk ya da eldiven kullanımı yararlı olabilir.

Günlük beslenmenize makarna patates gibi tam tahıllı karbonhidratlar ekleyin.

İşlenmiş gıdalardan mutlaka kaçının.

Vücudunuzdan ödem atmak için bu meyve ve sebzelerin yanı sıra zencefil, zerdeçal, kekik ve kimyon gibi baharatları ara ara yemeklerinize atabilirsiniz. Yemeklerinizin yanı sıra yoğurt tüketmeye özen gösterin çünkü yoğurt ödem atma konusunda oldukça yararlıdır. Ara öğünlerinizde fındık, ceviz tüketebilirsiniz.

İlginizi çekebilir → Saç dökülmesine ne iyi gelir? Bu yiyecek saç dökülmesini anında durduruyor! Durmayan saç dökülmesine etkili doğal yöntem → TIKLAYINIZ

DİYETİSYEN GAMZE ALTINAY’DAN ÖDEM ATTIRAN BİTKİ ÇAYI TARİFİ

Bu çay içeriğindeki yararlı besinler sayesinde hem ödem atmaya hem de yağ yakımına yardımcı oluyor. Malzemeleri şöyle:

Yeşil çay

1/2 ananas kabuğu

1,5 litre su

1 adet limon

1 çubuk tarçın

1 avuç kiraz sapı

NASIL YAPILIR?

Öncelikle demliğin içerisine 1,5 litre su koyun. Ardından bir adet limon ve yarım ananasın kabuğunu ekleyin. Kiraz sapı ve tarçını da ilave edildikten sonra kapağı kapatın ve kaynamaya bırakın. Yaklaşık 6 ila 7 dakika kaynattıktan sonra içine 1 adet sallama yeşil çay ekleyin. Fincana süzdükten sonra limon sıkıp afiyetle içebilirsiniz. Haftada 2-3 kere 1 fincan tüketebilirsiniz.

Diyetisyenden Ödem Atıcı Tarif Garanti Tarifi İçin Malzemeler

2 adet çubuk tarçın

2 dolu yemek kaşığı kiraz sapı

1 küçük parça taze zencefil

2 poşet yeşil çay

1 tane elmanın kabuğu

Diyetisyenden Ödem Atıcı Tarif Garanti Tarifi Nasıl Yapılır?Tüm malzemeleri 1 litre suya atıp 3 -4 dakika kaynatıyoruz.

Kaynadıktan sonra altını kapatıp malzemeler içindeyken 30 dakika bekletiyoruz.

Sonra süzüp gün boyu içiyoruz. Haftada 4 gün yapıyoruz.

DİYETİSYEN HİLAL AVCI’DAN ŞİŞKİNLİKLERİ GİDEREN BİTKİ ÇAYI TARİFİ

Ödem atmaya yardımcı olan bu çay metabolizmayı da hızlandırıyor. Çayın içerisinde yer alan maydanoz en etkili ödem söktürücüler arasında yer alıyor. Ödem attıran bitki çayının malzemeleri:

1 adet çubuk tarçın

1 parça zencefil

1 litre su

1 poşet yeşil çay

Yarım limon

Yarım demet maydanoz

NASIL YAPILIR?

Çubuk tarçını, 1 küçük parça zencefili, yarım limonu ve yarım demet maydanozu, 1 litre suya atıp kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın ve 1 adet poşet yeşil çay ekleyin. Ilıdıktan sonra afiyetle içebilirsiniz. Ödem sorunu yaşadığınız günlerde bu çayı içebilirsiniz.

İlginizi çekebilir → İbrahim Saraçoğlu'ndan zayıflatan tilya kürü tarifi! Tilya kürü kaç gün kullanılır? Tilya kürü kullananlar hızlı yağ yakıyor → TIKLAYINIZ