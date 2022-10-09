İbrahim Saraçoğlu'ndan zayıflatan tilya kürü tarifi! Tilya kürü kaç gün kullanılır? Tilya kürü kullananlar hızlı yağ yakıyor

Kolay bulunan 3 malzeme ile yapılan bu kürün içeriğindeki bileşenler sayesinde, açlık ve tokluk hormonları dengeleniyor. Yağların depolanmasının önüne geçiliyor. "Herkes yılda 1 kez uygulamalı" diyen Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun tarifini verdiği zayıflatan tilya kürü sayesinde sağlıklı bir şekilde hızla kilo verebilirsiniz.

TİLYA ÇAYI MALZEMELERİ

Tilya kürü 3 farklı bitki ile kolayca hazırlanır.

Kuşburnu (10 tane)

Ihlamur (10 gr)

Altın otu (10 gr)

Bu bitkilerde bulunan tilirozit bileşeni hormonları dengeler ve yağların depolanmasının önüne geçer. İnsülin direncini kırarak daha uzun süre tok hissettirir. İştah kontrolü sağlar ve gereksiz açlık krizlerinin önüne geçer.

Dr. İbrahim Saraçoğlu tarifini verdiği tilya kürü için, "Vücudun yağ metabolizmasını düzenliyor. Yağ metabolizması sağlıksız çalışmaya başladığı zaman vücut yağ depolamaya başlar. Bu kürle hemen 3 gün sonra yağ yakmaya başlayanlar var." diyor ve sağlıklı bir insanın yılda 1 kez uygulaması gerektiğini belirtiyor.

İşte Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun tarifini verdiği tilya kürü...

TİLYA ÇAYI NASIL YAPILIR?

Malzemeler

* Ihlamur (10 gr)

* Kuşburnu (10 tane)

* Altın otu (10 gr)

TİLYA KÜTÜ TARİFİ

1 litre tatlı (klorsuz) suyu bir kaba alarak kaynatın. 10 tane kuşburnu tohumunu havanda hafifçe çatlatın Kaynayan suyun içerisinde bir tutam (10 gram) ıhlamur ve 10 tane kuşburnu atıp 4 dakika kaynatın. Ardından 1 tutam (10 gram) altın otu atarak 4 dakika daha kısık ateşte kaynatın ve ocaktan alın. Ilımaya bırakın Altın otunu fazla koyarsanız tadı acıyabilir.

SÜZÜN

Yemeklerden 15-20 dakika önce tüketin Kalan kısmı cam bi kapta saklayarak ertesi gün tüketebilirsiniz.

Tilya kürü kaç gün kullanılır?

Uygulamaya 1 ay devam edin ve 2 hafta ara vererek uygulamaya devam edin.

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Tilya kürü aç mı tok mu içilir?

tilya kürünü su yerine çayın içine katarak da kullanabilir ve güzel bir tilya kürü çayı içebilirsiniz. Gün içinde küçük çay bardaklarında dört beş defa içilmesi de uygundur ve tilya kürü aç mı içilir diye merak edenleriniz için söyleyelim, tilya kürü aç karnına sadece kahvaltıdan önce içilir.

Tilya kürü Zararları

tilya kürünün zararlı yönleri ile karşılaşmamak için bu kürü aşırıya kaçırmamak gerekir. Aşırı tüketimde vücutta dengesizlikler oluşur. Psikolojik şikayetler, gece uyuyamama, midede yanma ve bulantı, iyileşmeyen ishal gibi semptomlar baş gösterebilir.

Tilya kürü ile zayıflayanlar yorumları

popüler olmasının sebebiyse tabii ki zayıflama konusunda büyük etkileri olduğunun söylenmesi. Tilya Kürü kullanıcı yorumları: İbrahim Saraçoğlu Tilya kürü ile zayıflayanlar, başka bir ifadeyle Tilya kürüyle zayıflayanlar genellikle bir aylık uygulama sonucunda 4-5 kilo verebiliyorlar.

LÜFTEN KULLANMADAN ÖNCE UZMANINA BAŞVURUNUZ.

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