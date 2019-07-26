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Diyetisyen vücut analizi nasıl yapılır

Diyetisyen kontrolünde vücut analizinizi yaptırarak vücudunuzu daha iyi tanırsınız. Sağlıklı beslenme ve kilo verme doğru analizler ile mümkündür. Peki diyetisyen vücut analizi nasıl yapılır? Vücut analizinde doğru ölçümler nasıl yapılmalıdır? Yağ ölçümü aç karnına mı yapılır, yağ kas ölçümü öncesi yapılması gerekenler, vücut analizi hesaplama. İşte detaylar.

26 Temmuz 2019 Cuma 16:15
Diyetisyen vücut analizi nasıl yapılır

Diyetisyen kontrolünde vücut analizinizi yaptırarak vücudunuzu daha iyi tanırsınız. Sağlıklı beslenme ve kilo verme doğru analizler ile mümkündür. Peki diyetisyen vücut analizi nasıl yapılır? Vücut analizinde doğru ölçümler nasıl yapılmalıdır?

Vücut analizi nasıl yapılır?

Vücut analizi sürecinde bioelektrikal impedans tekniğiyle çalışan monitörler kullanılır. Ölçüm için cihazın üzerine yalın ayak çıkılır ve cihaz hissedilmeyecek derecede az olan ve sağlığa herhangi bir zararı bulunmayan bir elektrik akımını iletir. Vücut sıvıları ve kaslar arasında dolaşan akım yağ dokusuyla karşılaştığında direnç gösterir. Bu direnç ekrana vücut yağ oranını çıkartır.

Vücut analizinde doğru ölçümler nasıl yapılmalıdır?

Bazı durumlar vücut analizi sonuçlarında yanılgıya sebep olabilir. Örneğin yemek yedikten en az 3 saat sonra ölçüm yapılmalıdır. Yine egzersiz ve spor aktivitelerinden en az 3 saat sonra ölçüm yapmak en doğru sonucu verecektir. Ölçümler tuvalete gittikten sonra; yüzme, sauna, banyo gibi aktivitelerden önce yapılmalıdır. Ateşli hastalıklar ve kadınlarda regl dönemi sonuçların yanlış olmasına sebep olabilir. Yine hormon hapları ve bağırsak düzenleyici ilaçlar kullanırken ölçüm yapılmamalıdır. Uzun süreli açlıklarda,  aşırı fiziksel yorgunluk durumunda, depresyon ve aşırı stres durumlarında, gebelikte, enerji içeceği tüketimi ve aşırı kafein tüketimi durumlarında yapılan ölçümlerin de hatalı olma olasılığı yüksektir.

 

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 16:15
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  13. Kilo vermek için önemi nedir?
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