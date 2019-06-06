Diyet yaparken karbonhidratı kesmek büyük hata

Diyetisyen Salih Gürel, diyetisyenlerin uyarılarına rağmen birçok kişinin kulaktan dolma bilgilerle zayıflamaya çalıştığını ve ne yazık ki bunun için karbonhidratı hayatından çıkarması gerektiğine inandığını söyledi.

Gürel, “Karbonhidratı hayatından çıkarmasıyla birliktekilo verdiğini görünce yaptığının doğru olduğunu hatta bunun bilimsel bir gerçek olduğunu iddia ediyor. Oysa vücudundan atılan su kütlesi sebebiyle ilk zamanlarda kilo kaybetmesi oldukça normal olduğu halde zayıfladığını düşünerek büyük bir yanılgıya düşüyor. Çünkü; ilk etapta kaybettiği vücut ağırlığının büyük kısmı sudan ibaret oluyor. Karbonhidratlar vücuda girdiğinde, su yoğunluğu azalırsa diye hücrelerinde bekletilen su, karbonhidratları kestiğinde artık ihtiyacı olmadığı için hücrelerinden atılıyor ve çeşitli yollarla vücudundan dışarı çıkıyor. Böylelikle vücudundan yağ kaybı yerine su kaybetmiş oluyor. Bir süre sonra artık zayıfladığına inanması vediyeti bitirmeye karar vermesiyle birlikte verdiği kiloları fazlasıyla yine hızlı bir şekilde geri alıyor” dedi.

Bunun bir de sağlık boyutu olduğunu dikkat çeken Diyetisyen Salih Gürel, “Uzun dönemli karbonhidrat kısıtlamasının vücut ağırlığı kaybında diğer beslenme biçimlerinden daha etkin sonuçlar verebileceği gösterilmediği gibi aslında sağlık üzerinde olumsuz etkilere zemin hazırladığı görülmüştür” diye konuştu.

Diyetisyen Salih Gürel, yetişkin beyninin günlük 140 gram glikoza ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, “Yeteri kadar karbonhidrat almadığınızda vücudunuza giren glikoz miktarı sınırlanmış olur ve beyin fonksiyonlarınızın normal seyrinde çalışmaya devam etmesi kısıtlanır. Bu sebeple karbonhidratları kestiğiniz zaman karbonhidratların yokluğunda vücut enerji için yağ hücrelerini parçalar. Yağların enerji olarak yakılması sonucunda ortaya çıkan keton cisimcikleri ilk önce kanda görülür, miktarları arttıkça idrara geçmeye başlar. Enerji kaybına ve keton birikimine bağlı olarak, düşük karbonhidratlı diyetler mide bulantısı, baş ağrıları, nefes alıp vermede zorlanma, baş dönmesi, halsizlik, ağız kokusu, sık aralıklarla idrara çıkmave sıvı kaybı gibi belirtilerle birlikte vücuttaki hassas kimyayı bozar ve tehlikeli bir durum olan diyabetik ketoasidoza neden olur” şeklinde konuştu.