0553 313 94 23

Diyet uzmanları uyarıyor: "Ekmeksiz diyet zayıflatmaz”

Diyet uzmanları, diyete başlayan birçok kişinin ekmeği kestiğini söylediğini dikkat çekerek, ekmeksiz diyetin zayıflatmayacağı uyarısında bulundu.

15 Mart 2019 Cuma 13:09
Diyet uzmanları uyarıyor: "Ekmeksiz diyet zayıflatmaz”

Diyet uzmanları, diyete başlayan birçok kişinin ekmeği kestiğini söylediğini dikkat çekerek, ekmeksiz diyetin zayıflatmayacağı uyarısında bulundu.


Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Seda Demetgül, "Ekmeği kesmenize gerek yok. Hiçbir besin tek başına kilo aldırıp zayıflatmaz” dedi.


Diyet yaparken günlük olarak çok ekmek tüketen bir bireyin ekmek yemediğinde zayıflayabilmesinin sebebi ekmeği tüketmeyi bıraktığı için olmadığını belirten Demetgül, “Ekmek kesildiği içim ortala çıkan zayıflama aslında çok yenilen bir besinin tüketmediğimiz ve çok enerji aldığımız bir besini daha az tüketerek daha az enerji aldığımız içindir. Sonuçta evet ekmeği kestiniz ama ekmek yerine geçen besinleri tüketmiyor musunuz? Pilav, makarna, patates, mısır, leblebi, çorba tüketiyoruz” diye konuştu.


Demetgül, şu silgileri verdi:


"Hemen zayıflatsın ya da hiçbir besin sadece ağırlık artışına neden olmaz. Her besin uygun porsiyonlarda tabi ki günlük diyetimizde yer alabilir. Diyette meyve yenmeli midir? Meyve tabii ki şekerli bir besin ama bunun yanında birçok vitamin ve mineralin de kaynağıdır. Ölçülü porsiyonlarda meyveler de diyetimizde bulunması gereken bir besin grubudur."



“Zayıflama programlarına uyun”


Demetgül, tavsiyelerini şöyle sürdürdü:


"Özel durumlar haricinde zayıflamak amaçlı yapılan bir diyet sürecinde size özel hazırlanan bir program ile belirli porsiyonlarda olduğu takdirde karbonhidrattan zengin besinleri tüketmekten kaçınmamıza gerek yoktur. Günlük olarak diyetimizden sağlamamız gereken karbonhidrat sağlanmadığı takdirde diyette aklımıza tatlılar daha çok gelmektedir hatta danışanlarımız tarafından adlandırılan tatlı krizleri olarak adlandırılan durumlarla karşı karşıya kalınabilmektedir. Bu yüzden günlük karbonhidrat ihtiyacımızı kompleks karbonhidratlarla karşılayalım yani tam buğday veya tam tahıllı ekmekler veya uygun porsiyonlarda bulgur veya tam buğday unu kullanılarak hazırlanan gıdalar kompleks karbonhidrat olarak adlandırılmaktadır. Kompleks karbonhidratlara günlük diyetimizde yer vererek basit karbonhidrat dediğimiz şeker veya şekerli besinler, paketli gıdaları tüketme istekleri minimuma düşecektir. Aynı zamanda kompleks karbonhidratlar basit karbonhidratlara göre gün içerisinde kan şekerinin hızlı yükselmesini engeller ve mide boşalma süresini uzatarak daha çok tokluk sağlar."



“Porsiyon kontrolü önemli”


Demetgül, zayıflamak isteyenlerin porsiyon kontrolü yapması gerektiğine de işaret ederek şöyle devam etti:,


"Her besinin fazlasını tüketmekten kaçınmalıyız. Bir besinden tamamen uzak kalmaya çalışmak diyetin sürdürülebilirliğinin engelleyecektir. Zayıflamak istiyorsak en önemli yapabileceğimiz porsiyon kontrolüdür. Günlük diyetimizin sağlıklı bir bireyde yüzde 55-60’ı karbonhidratlardan sağlanmalıdır. Bu değer bireylerin kan ve diğer yapılan tetkikler sonucuna göre değişiklik gösterebilmektedir ve böyle durumlarda bir beslenme ve diyet uzmanı tarafından bireye özgü bir programla günlük beslenme düzenlenmelidir."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Uluslararası camianın sesini çıkarmasını bekliyoruz"
    1. "Uluslararası camianın sesini..
    2. Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! Yeni..
    3. Rusya: “Suriye’de Türk heyetle beraber..
    4. CHP’li Sandal, merakla beklenen..
    5. Sobadan sıçrayan alev bir evi küle..
    6. Şenol Güneş 7 ismi ilk kez çağırdı
    7. Beşiktaş’ta CHP’li adayın seçim bürosu..
    8. FETÖ firarisi saklandığı evde enselendi
    9. AB-Türkiye Ortaklık Konseyi
    10. Kepez Kitap Fuarı’nda yazarlar geçidi
    11. Disleksi için Farkındalık Semineri
    12. "Uyuşturucu satıcılarını yerin yedi..
    13. Bu acıya yürek dayanmaz
    14. Almanya Başbakanı Merkel: "Camilere..
    15. Kupa Voley’de çeyrek final heyecanı..
    16. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    17. Başkan Erdoğan konuşuyor
    18. Buzdolabı temizliği nasıl yapılır?
    19. Kırteke tempoyu arttırdı
    20. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ümit..
    21. E. Yeni Malatyaspor’dan eleştirilere..
    22. E. Yeni Malatyaspor’da Ankaragücü maçı..
    23. A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova..
    24. Eskişehir Emniyetinden ’Güven Masası’
    25. Rusya'dan Yeni Zelanda açıklaması:..
    26. GÜNCELLEME - İzmir'de hastanede yangın
    27. Eğitim Bir- Sen İl Temsilciliği’nden..
    28. Gülpınar’dan Yeni Zelanda’daki..
    29. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:..
    30. Selçuk’ta 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler