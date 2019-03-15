Diyet uzmanları uyarıyor: "Ekmeksiz diyet zayıflatmaz”

Diyet uzmanları, diyete başlayan birçok kişinin ekmeği kestiğini söylediğini dikkat çekerek, ekmeksiz diyetin zayıflatmayacağı uyarısında bulundu.

Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Seda Demetgül, "Ekmeği kesmenize gerek yok. Hiçbir besin tek başına kilo aldırıp zayıflatmaz” dedi.

Diyet yaparken günlük olarak çok ekmek tüketen bir bireyin ekmek yemediğinde zayıflayabilmesinin sebebi ekmeği tüketmeyi bıraktığı için olmadığını belirten Demetgül, “Ekmek kesildiği içim ortala çıkan zayıflama aslında çok yenilen bir besinin tüketmediğimiz ve çok enerji aldığımız bir besini daha az tüketerek daha az enerji aldığımız içindir. Sonuçta evet ekmeği kestiniz ama ekmek yerine geçen besinleri tüketmiyor musunuz? Pilav, makarna, patates, mısır, leblebi, çorba tüketiyoruz” diye konuştu.

Demetgül, şu silgileri verdi:

"Hemen zayıflatsın ya da hiçbir besin sadece ağırlık artışına neden olmaz. Her besin uygun porsiyonlarda tabi ki günlük diyetimizde yer alabilir. Diyette meyve yenmeli midir? Meyve tabii ki şekerli bir besin ama bunun yanında birçok vitamin ve mineralin de kaynağıdır. Ölçülü porsiyonlarda meyveler de diyetimizde bulunması gereken bir besin grubudur."

“Zayıflama programlarına uyun”

Demetgül, tavsiyelerini şöyle sürdürdü:

"Özel durumlar haricinde zayıflamak amaçlı yapılan bir diyet sürecinde size özel hazırlanan bir program ile belirli porsiyonlarda olduğu takdirde karbonhidrattan zengin besinleri tüketmekten kaçınmamıza gerek yoktur. Günlük olarak diyetimizden sağlamamız gereken karbonhidrat sağlanmadığı takdirde diyette aklımıza tatlılar daha çok gelmektedir hatta danışanlarımız tarafından adlandırılan tatlı krizleri olarak adlandırılan durumlarla karşı karşıya kalınabilmektedir. Bu yüzden günlük karbonhidrat ihtiyacımızı kompleks karbonhidratlarla karşılayalım yani tam buğday veya tam tahıllı ekmekler veya uygun porsiyonlarda bulgur veya tam buğday unu kullanılarak hazırlanan gıdalar kompleks karbonhidrat olarak adlandırılmaktadır. Kompleks karbonhidratlara günlük diyetimizde yer vererek basit karbonhidrat dediğimiz şeker veya şekerli besinler, paketli gıdaları tüketme istekleri minimuma düşecektir. Aynı zamanda kompleks karbonhidratlar basit karbonhidratlara göre gün içerisinde kan şekerinin hızlı yükselmesini engeller ve mide boşalma süresini uzatarak daha çok tokluk sağlar."

“Porsiyon kontrolü önemli”

Demetgül, zayıflamak isteyenlerin porsiyon kontrolü yapması gerektiğine de işaret ederek şöyle devam etti:,

"Her besinin fazlasını tüketmekten kaçınmalıyız. Bir besinden tamamen uzak kalmaya çalışmak diyetin sürdürülebilirliğinin engelleyecektir. Zayıflamak istiyorsak en önemli yapabileceğimiz porsiyon kontrolüdür. Günlük diyetimizin sağlıklı bir bireyde yüzde 55-60’ı karbonhidratlardan sağlanmalıdır. Bu değer bireylerin kan ve diğer yapılan tetkikler sonucuna göre değişiklik gösterebilmektedir ve böyle durumlarda bir beslenme ve diyet uzmanı tarafından bireye özgü bir programla günlük beslenme düzenlenmelidir."