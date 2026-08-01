Diyet Muhallebi (3 Malzemeli) Çay yanına düşük kalorili muhallebi isteyenler, ise yariyor

Diyet Muhallebi ( 3 Malzemeli ) Tarifi

İçin Malzemeler

1. 2 su bardağı yarım yağlı süt.

2. 5 yemek kaşığı yulaf ezmesi.

3. 5 yemek kaşığı pekmez.

Dilerseniz üzerine fındık veya ceviz.

Diyet Muhallebi ( 3 Malzemeli ) Tarifi Nasıl Yapılır?

Merhaba Arkadaşlar nefis bir tarif ile geldim diyette olanlar yada olmayanlar inanın çok hafif ve çok lezzetli olan bu tatlıyı denerseniz pişman olmazsınız.

Öncelikle yulaf ezmesini rondodan geçirelim un haline gelinceye kadar.

Tencereye sütü ve yulafı ekleyip orta ateşte kaynayana kadar karıştıralım.

Kaynayan muhallebiyi ocaktan alalım damak tadına göre pekmez ekleyelim iyice karıştırıp kaselere bölelim.

Üzerini istediğiniz şekilde süsleyip soğuyunca servis edelim.

Not : Sıcakken sıvı olan muhallebi korkutmasın sizi soğudukça kıvam alıyor. Deneyenlere afiyet olsun.

Kilo aldırmayan diyet muhallebi faydalı mı?

Kilo vermek İsteyeneler, güne nefis bir başlayabilirsiniz. Son derece sağlıklı bir ve faydalı besin olan tahıl kendine has hafif lifli-nötr kokusuyla kolayca ayırt edilir. 1. 2 su bardağı katarak bu tatlıyı denerseniz pişman olmazsınız.

Kilo vermek isteyeneler, beslenme alışkanlığı dışında yıllardır en iyi diyet listeleri araştırıyor. en önemli başlıklarından biri olan diyet listesinde tok tutan protein (yumurta, peynir), kaliteli yağ (zeytin, ceviz) ve lifli karbonhidratlar (tam buğday ekmeği, yulaf) içermelidir.

Araştırmalarına göre halkın büyük bir kısmı güne başlarken çay tercih ediyor, ancak seçim tamamen kişisel zevke, günün saatine ve vücudun kafein ihtiyacına göre değişiyor.

kafein ve şekerin etkisi kısa süreli enerji verse de kan şekerinde ani düşüşe ve hızlıca kilo alımına yol açar azaltmak isteyenler ilk tercih oluyor. sıcak su, tek başına doğrudan yağ yakmaz ve zayıflatmaz; ancak hem sindirimi hızlandırarak, midede tokluk hissi hem de metabolizmayı destekleyerek kilo verme sürecine dolaylı yoldan katkı sağlar. Bu tarz sabah rutini dikkat çekerken Gece boyunca uzun süre aç ve susuz kalmak, vücuttaki su kaybı (nefes ve terleme yoluyla) nedeniyle sabah tartıda geçici bir hafiflik (sıvı kaybına bağlı kilo düşüşü) görülmesine yol açar.

için sabah saatlerinde vücut hafif susuz kalabilir. Bu nedenle güne bir bardak sıcak ya da ılık suyla başlamak, kaybedilen sıvının yerine konmasına yardımcı olabilir.

Ilık su, özellikle sabah mideyi bir anda uyarmadan güne geçiş yapmak isteyenler için daha yumuşak bir seçenek olabilir.



Öne çıkan sıcak su veya ılık su içmek doğrudan tek başına yağ yakmaz veya mucizevi şekilde kilo verdirmez. Ancak sindirimi hızlandırarak, metabolizmayı geçici olarak tetikleyerek ve yemek öncesi tüketildiğinde tokluk hissi yaratarak kilo kontrolü sürecine dolaylı yönden katkıda bulunur.

Kilo kontrolünü ve kabızlık rahatlamasını aynı anda destekleyen en etkili temel alışkanlık, güne 2-3 bardak ılık su ve yüksek lifli, protein/probiyotik dengeli bir öğünle (örneğin yulaf, chia tohumu ve yoğurt) başlamaktır. Bu rutin, metabolizmayı ve bağırsak hareketlerini aynı anda hızlandırır.

Kahve ve enerji içecekleri içerdikleri kafein sayesinde metabolizmayı ve yağ yakımını kısa süreli olarak hafifçe artırabilir, ancak tek başlarına mucizevi bir zayıflama yöntemi değildir.

Sıcak su yalnızca sabah değil, sıcak su içmek veya günün diğer saatlerinde sıcak suya ulaşmak sadece sabah rutiniyle sınırlı değildir. Günün farklı zamanlarında ılık veya sıcak su tüketmek de sindirime ve vücut rahatlığına katkı sağlar.

Sıcak içecekler, sıcak çikolata ve salep gibi içecekler yüksek karbonhidrat ve kalori nedeniyle kilo aldırır. Öksürükle birlikte açıklanamayan kilo kaybı yaşanması, vücutta kronik bir enfeksiyon veya ciddi bir sistemik hastalığın bulunduğunu gösteren önemli bir uyarı işaretidir.

Sıcak su metabolizmayı geçici ve çok küçük bir oranda hızlandırır. Bilimsel olarak sıcak suyun doğrudan yağ yaktığına veya vücuttaki yağ hücrelerini erittiğine dair güçlü bir kanıt yoktur.

Kilo verme sürecinde yeterli sıvı tüketimi, metabolizmanın aktif kalmasını, yağ yakımının desteklenmesini ve tokluk hissinin artmasını sağlar. Genellikle kadınlar için günlük 2-2.5 litre (8-10 bardak), erkekler için ise 2.5-3 litre (10-12 bardak) su içmek temel hedef olarak önerilir. Kilo vermede temel ihtiyaç, günlük alınan kalorinin harcanan kaloriden az olması yani kalori açığı oluşturmaktır. Bu süreçte vücudun dengeli beslenmeye, yeterli suya ve hareket etmeye ihtiyacı vardır.

Az Kalorili Muhallebi Tarifi İçin Malzemeler;

2. 5 bardak yarım yağlı süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı süzme bal

Bal hariç hepsini ocakta karıştıra karıştıra kıvam almasını sağladıktan sonra soğumaya başlayınca balı ekliyoruz.

Basit alternatifler...

Çayın yanında tüketebileceğiniz 1 su bardağı ölçüsüyle hazırlanan en pratik ve düşük kalorili alternatif, şekersiz yulaflı kurabiye veya yulaf lapası bazlı hafif atıştırmalıklardır. 1 su bardağı yulaf ile hazırlanan tarçınlı ve muzlu fit kurabiyeler, çay saatini kalorisiz geçiştirmenizi sağlar.

3 su bardağı süt, 1,5 yemek kaşığı nişasta (veya yulaf unu) ve tatlandırıcı olarak bal veya hurma püresi kullanılır. Kaloriyi düşük tutmak için light süt tercih edilebilir.

Çay yanına düşük kalorili: 1 su bardağı...

Çay yanında tüketebileceğiniz 1 su bardağı yulaf ezmesi ve 1 adet olgun muzla hazırlanan, şekersiz ve düşük kalorili pratik muzlu yulaflı kurabiye tarifi yaklaşık 150-180 kalori civarındadır.

Not: Çayı mutlaka şekersiz tüketelim: Şekerli çay tüketmek gün içerisinde ekstra kalori almamıza neden olabilir.