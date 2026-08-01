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Spor Lisans şartlarını yerine getiremediler! TFF’den 3 kulübe puan silme cezası
Spor

Lisans şartlarını yerine getiremediler! TFF’den 3 kulübe puan silme cezası

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Lisans şartlarını yerine getiremediler! TFF’den 3 kulübe puan silme cezası

Türkiye Futbol Federasyonu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamındaki eksiklerini tamamlayamayan Vanspor FK, İskenderunspor ve GMG Kastamonuspor’a puan tenzili cezası verdi.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, profesyonel liglerde mücadele eden kulüplere ilişkin üçüncü aşama kararlarını açıkladı.

 

Federasyonun açıklamasına göre Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında değerlendirmede bulunan TFF Kulüp Lisans Kurulu, en üst 3 lig olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'deki kulüplerin yaptığı başvuruları sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi.

 

Ulusal Kulüp Lisansı üçüncü aşama kararlarını vermek için toplanan kurul, Trendyol Süper Lig'den Gaziantep FK, Trendyol 1. Lig'den Ümraniyespor, Esenler Erokspor, Mardin 1969 Spor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Muğlaspor ve SMS Grup Sarıyer, Nesine 2. Lig'den de Adana 01 FK, Kahramanmaraş İstiklalspor, Karacabey Belediyespor ve Kırklarelispor kulüplerine, verilen süre içinde eksikliklerini tamamladıkları görülerek ulusal lisans verdi.

 

Böylece 2026-2027 sezonu için lisans alan kulüp sayısı 29'dan 40'a yükseldi.

Aynı toplantıda kurul, eksikliklerini tamamlayamayan Trendyol 1. Lig'den Vanspor FK, 2. Lig'den İskenderunspor ve GMG Kastamonuspor'a puan tenzili cezası verdi.

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