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Yaşam Ters şeritte ilerleyen otomobil takla attı! Araç yol ortasında ters döndü
Yaşam

Ters şeritte ilerleyen otomobil takla attı! Araç yol ortasında ters döndü

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IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Muğla Menteşe'de ters şeritte ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde ters şeritte seyreden otomobil kontrolden çıkarak yol ortasında ters döndü.

 

Kaza, Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi 112 Evler Yolu üzerinde meydana geldi. Ters şeritte ilerleyen 20 AOR 386 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atarak yol ortasında ters döndü.

 

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye AKS, 112 ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık kuruluşuna sevk edildi.

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