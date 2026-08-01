Bakan Kurum sordu Maraşlılar cevapladı: Saniyeler içinde memnuniyet anketi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'taki "Dirençli Şehirler Zirvesi"nde deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin memnuniyeti salondaki vatandaşlara sordu. Katılımcılar, alkışlar ve sloganlarla yeniden inşa sürecine destek verdi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Dirençli Şehirler Zirvesi'ne katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı anlık memnuniyet anketiyle ses getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Dirençli Şehirler Zirvesi'ne katıldı. Zirve, anlık anketiyle hafızalara kazındı.

Bakan Kurum, Gazeteci Mustafa Kartoğlu’nun, yeniden inşa çalışmalarına ilişkin deprem bölgesinde bir memnuniyet anketi yapıp yapmadıklarına ilişkin soruya; salonu dolduran vatandaşlara dönerek; “Maraşlılara soralım, memnun mu Maraşlılar?” deyince salondakiler hep bir ağızdan, “Maraş seninle gurur duyuyor” diye alkışlarla tempo tuttu. Böylece Bakan Kurum, anlık bir memnuniyet anketini saniyeler içinde yapıp olumlu sonuçlarını da almış oldu.

"DİRENÇLİ ŞEHİRLERDE YENİ YAŞAM MODELİ" KONUŞULDU

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen zirvede açılış konuşmalarının ardından, "Dirençli Şehirlerde Yeni Yaşam Modeli" başlıklı oturum düzenlendi. Oturumda; Moderatör Erkan Kol, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ve İLBANK Uluslararası İlişkiler Grup Başkanı Altuğ Taşdemir tarafından, afetlere dirençli şehirlerin inşası, güvenli yapılaşma, kentsel dönüşüm, risk azaltma çalışmaları ve yeniden imar sürecine ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.