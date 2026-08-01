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Yaşam O anları cep telefonuyla kaydetti! Çay toplarken bahçesinde karacayı gördü
Yaşam

O anları cep telefonuyla kaydetti! Çay toplarken bahçesinde karacayı gördü

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Rize’nin Pazar ilçesinde çay hasadı yapan bir üretici, bahçesinde dolaşan karacayla karşılaştı.

Rize’nin Pazar ilçesinde çay hasadı sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

 

İlçeye bağlı Boğazlı köyünde bir üretici çay hasadı yaptığı sırada bahçesinde dolaşan karacayı fark etti. Üretici, bahçesinde gezinen karacayı cep telefonu kamerasıyla kayda alırken, karaca bir süre sonra ormanlık alana doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

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