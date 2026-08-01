Karpuzu fazla tüketirseniz sorunlara yol açar: Yaz aylarında alınan değerli meyve: Yüzde 90'ı sudan oluşur
Yaz sıcaklarında serinlemek için en çok tercih edilen meyvelerden biri olan karpuz, yüksek su içeriğiyle nedeniyle ferahlatsa da karpuz tüketildiğinde büyük sorunlara yol açabiliyor. Bilim insanları tarafından karpuz suyunda kan damarı fonksiyonunu iyileştirmeye ve kalp sağlığını desteklemeye de katkı sağlayabileceği bir raporda saptandı. Karpuzu ölçüsüz tüketmenin vücuda etkileri sorun olabilir. İşte dikkat edilmesi gerekenler...