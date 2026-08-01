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Karpuzu fazla tüketirseniz sorunlara yol açar: Yaz aylarında alınan değerli meyve: Yüzde 90'ı sudan oluşur

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Karpuzu fazla tüketirseniz sorunlara yol açar: Yaz aylarında alınan değerli meyve: Yüzde 90'ı sudan oluşur

Yaz sıcaklarında serinlemek için en çok tercih edilen meyvelerden biri olan karpuz, yüksek su içeriğiyle nedeniyle ferahlatsa da karpuz tüketildiğinde büyük sorunlara yol açabiliyor. Bilim insanları tarafından karpuz suyunda kan damarı fonksiyonunu iyileştirmeye ve kalp sağlığını desteklemeye de katkı sağlayabileceği bir raporda saptandı. Karpuzu ölçüsüz tüketmenin vücuda etkileri sorun olabilir. İşte dikkat edilmesi gerekenler...

#1
Foto - Karpuzu fazla tüketirseniz sorunlara yol açar: Yaz aylarında alınan değerli meyve: Yüzde 90'ı sudan oluşur

Yaz aylarının sembol meyvelerinden biri olan karpuz, yaklaşık yüzde 90'ının sudan oluşması nedeniyle sıcak havalarda vücudun sıvı ihtiyacını karşılamaya yardımcı oluyor. İçeriğindeki vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla sağlıklı bir besin olarak öne çıkan karpuz, ancak aşırı tüketildiğinde beklenmeyen etkilere neden olabiliyor.

#2
Foto - Karpuzu fazla tüketirseniz sorunlara yol açar: Yaz aylarında alınan değerli meyve: Yüzde 90'ı sudan oluşur

Karpuz doğal şeker içeren bir meyve olduğu için fazla miktarda tüketildiğinde kan şekerinde hızlı yükselişlere neden olabilir. Özellikle diyabet hastaları ve insülin direnci bulunan kişilerin porsiyon miktarına dikkat etmesi gerekiyor.

#3
Foto - Karpuzu fazla tüketirseniz sorunlara yol açar: Yaz aylarında alınan değerli meyve: Yüzde 90'ı sudan oluşur

Su oranı yüksek olan karpuz, fazla yenildiğinde mideyi gerebilir ve bazı kişilerde şişkinlik, gaz ve sindirim rahatsızlıklarına yol açabilir. Özellikle kısa sürede büyük miktarda karpuz tüketmek sindirim sistemini zorlayabilir. Karpuz düşük kalorili bir meyve olarak bilinse de içerdiği doğal şeker nedeniyle fazla miktarda yenildiğinde günlük kalori ve şeker alımını artırabilir. Sağlıklı beslenme düzeninde porsiyon kontrolü önem taşıyor. Karpuzun yüksek su içeriği, normal miktarda tüketildiğinde faydalı olsa da aşırı tüketim vücudun sıvı dengesini etkileyebilir. Özellikle böbrek hastalığı bulunan kişilerin meyve tüketiminde doktor önerilerine dikkat etmesi gerekiyor.

#4
Foto - Karpuzu fazla tüketirseniz sorunlara yol açar: Yaz aylarında alınan değerli meyve: Yüzde 90'ı sudan oluşur

Bilim insanlarının yaptığı bir araştırmada, karpuz ve suyunun bir dizi beklenmedik sağlık faydasını ortaya koydu. Bulguları bilimsel dergi Nutrients'ta yayımlanan birkaç çalışmada, bu meyveyi düzenli tüketen kişilerin beslenmesinde vitamin ve antioksidanların daha çok, şeker ve doymuş yağların ise daha az bulunduğu tespit edildi. Yüksek su içeriği nedeniyle yaz aylarının uzun zamandır gözdesi olan karpuz suyunun, kan damarı fonksiyonunu iyileştirmeye ve kalp sağlığını desteklemeye de katkı sağlayabileceği bir raporda saptandı.

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