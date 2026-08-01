Karpuzu fazla tüketirseniz sorunlara yol açar: Yaz aylarında alınan değerli meyve: Yüzde 90'ı sudan oluşur

Bilim insanlarının yaptığı bir araştırmada, karpuz ve suyunun bir dizi beklenmedik sağlık faydasını ortaya koydu. Bulguları bilimsel dergi Nutrients'ta yayımlanan birkaç çalışmada, bu meyveyi düzenli tüketen kişilerin beslenmesinde vitamin ve antioksidanların daha çok, şeker ve doymuş yağların ise daha az bulunduğu tespit edildi. Yüksek su içeriği nedeniyle yaz aylarının uzun zamandır gözdesi olan karpuz suyunun, kan damarı fonksiyonunu iyileştirmeye ve kalp sağlığını desteklemeye de katkı sağlayabileceği bir raporda saptandı.