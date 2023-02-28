Diyet listesine eklenmesi gerekiyor! Unsuz ekmek nasıl yapılır?

Kahvaltıda hem tok olmak hem de kilo almamak istiyorsanız bu unsuz ekmek tarifi tam size göre. Pratik olan bu ekmek tarifi aslında yüzyıllardır Anadolu mutfaklarında yer alır. Özellikle yaylalarda sıklıkla çayın yanına yapılırdı. Unsuz ekmek tarifi ketojenik diyet listelerinde de son günlerde en çok tavsiye edilen ekmektir. Kalorisi düşük lezzeti yüksek olan unsuz ekmek tarifinin yapımı için fırınlarınızı 150 derecede ısıtıp tarifi denemeye başlayın.

UNSUZ EKMEK NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

3 adet yumurta

2 yemek kaşığı labne

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Yarım çay kaşığı tuz

Çay kaşığı ucu kadar kabartma tozu

YAPILIŞI

Bir kabın içine yumurtaların akını koyun.

Tuz ekleyip blendırdan geçirin.

Arından başka bir kapta labne ve sarı olan kısmını blendırdan geçirin.

İki karışımı ardından birleştirip yeniden blendırda tutun.

Bu sırada içerine kabartma tozunu ilave edin.

Bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin.

Spatula yardımıyla kabın içindeki karışımdan belli miktar alıp parça parça tepsiye yayın.

Ardınsan ısıttığınız fırına koyun ve 20-25 dakika sonra çıkartıp tüketin.

Afiyet şifa olsun...