Diyarbakır’ın ‘Gaffar Baba’sı Gaffar Okkan dualarla anılıyor

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

Şehadetinin üzerinden çeyrek asra yakın bir zaman geçmesine rağmen özelde Diyarbakırlı vatandaşlarımızın genelde ise tüm Türkiye’nin gönlündeki mümtaz yerini koruyan Okkan, 24 Ocak 2001 günü kimliği belirsiz hainler tarafından pusuya düşürülerek 4 koruması ve şoförüyle birlikte şehit edilmişti. Öte yandan, 24 Ocak 1993’te arabasına yerleştirilen bombayla düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu suikastının üzerinden 30 yıl geçti.

Müslümanlara iftira

Türkiye’yi yasa boğan menfur saldırının ardından Ankara’da düzenlenen törenle, usta gazeteciyi ebediyete on binlerce kişi uğurladı. Menfur saldırının üzerinden çeyrek asrı aşkın bir süre geçmesine rağmen Mumcu suikastı henüz aydınlatılamazken, çok sayıda Müslüman atılan iftiralar sonucu yok yere cezaevinde yattı. 28 Şubat sürecinde masa başında üretilen “Umut davası” ile Uğur Mumcu’nun dosyası kapatılmak istenmişti. Mumcu’nun katili olarak suçlanan Abdulhamit Çelik’in cinayet günü İstanbul’da düğününün olduğu ortaya çıkmıştı. Buna rağmen, uyduruk bir iddianame ile kamu davası açılmış, sanıklara çok ağır cezalar verilmişti.