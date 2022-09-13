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Yerel Diyarbakır'dan Pakistan'a insani yardım tırı
Yerel

Diyarbakır'dan Pakistan'a insani yardım tırı

​Bağlar Belediyesi, sel felaketi nedeniyle büyük zarar gören bir tır dolusu insani yardım malzemesi gönderdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 17:22:00 -
Diyarbakır'dan Pakistan'a insani yardım tırı

Sel felaketi nedeniyle büyük zarar gören Pakistan'a dostluk eli uzatarak insani yardımda bulunan Bağlar Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nün organizasyonuyla temel ihtiyaç maddelerinden oluşan bir tır dolusu insani yardım gönderdi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu," Pakistan'daki kardeşlerimize kadim Bağlar halkımızın dualarını gönderiyoruz. İnsani yardım kolilerinden oluşan tırımız, Diyarbakır AFAD Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Pakistan'a doğru yola çıktı." dedi.

Tarih boyunca mazlumların yanında olan necip bir milletin evladı olduklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediye olarak kardeş Pakistan halkıyla dayanışma örneği ortaya koyduklarını söyledi. (İLKHA)

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