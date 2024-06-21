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Gündem Diyarbakır'daki yangından hemen sonra ortaya çıktı! O anlar anbean kaydedildi
Gündem

Diyarbakır'daki yangından hemen sonra ortaya çıktı! O anlar anbean kaydedildi

Yeniakit Publisher
2024-06-21 18:36:00 - 2024-06-21 18:37:13

Diyarbakır ve Mardin ilçeleri arasındaki 11 kişinin hayatını kaybettiği anız yangınının ardından Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde hortum meydana geldi.

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alandaki anız yangından etkilenen Çınar ilçesine bağlı Köksalan Mahallesi'nde oluşan hortum, kısa süre sonra etkisini yitirdi.

Hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde dün saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlemiş, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu söndürülmüştü.

11 kişi hayatını kaybetti

11 kişinin hayatını kaybettiği yangından 78 kişi etkilenmişti.


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