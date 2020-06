Diyarbakır’daki STK’lardan vatandaşlara korona virüs çağrısı

Diyarbakır’da bir grup STK temsilcisi, vatandaşlara korona virüs sürecinde tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.

Aralarında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve Diyarbakır Ticaret Borsasının da bulunduğu 27 STK, korona virüs salgınına karşı vatandaşlara uyardı. Yapılan ortak açıklamada, “Çin’den başlayarak hızla dünya geneline yayılan, pandemi olarak ilan edilen korona virüs salgını yaşamın tüm alanlarını olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Dünyayı ve ülkemizi tehdit eden bu salgınının yaratacağı olumsuzlukları ve can kayıplarını en aza indirmenin en akılcı yolu önerilen tedbirlere uyarak hastalığın yayılmasına engel olmaktır. Kentimiz özelinde alınan tedbirlerle hemşehrilerimizin can güvenliğinin sağlanması için kamu, özel sektör ve biz sivil toplum, emek-meslek örgütlerinin ortak çalışmaları devam ettirilmektedir. Salgın tehlikesi devam etmektedir. Salgının kontrol altına alındığına dair elimizde hiçbir veri yoktur. Bulaşıcılığı yüksek, etkili aşısı ve bilinen bir tedavisi olmayan bir salgın etkeni ile karşı karşıyayız. Bu nedenle alınan tedbirler insan sağlığı açısından son derece önemli ve bir o kadar da gereklidir. Ancak alınan bütün tedbirlere rağmen ilimizde salgından kaynaklı vaka sayısı son günlerde olağanüstü artış göstermiştir. Vaka sayısındaki artışın bu hızla devam etmesi durumunda istenmeyen sonuçlara yol açabilecek, kentin sağlık alt yapısının zorlanmasına neden olabilecektir. Salgında başarının yolu bulaşıcılığı-hastalanmayı önlemektir. İnsanların birbirleriyle temas oranlarını azaltarak virüsün hasta kişiden sağlıklı kişiye bulaşmasına engel olmaktır. Son günlerde artış gösteren vaka sayısının daha da artmaması, can kayıplarının yaşanmaması ve kentimizin sosyo-ekonomik yaşamının sekteye uğramaması için, kişisel hijyen kurallarına uyalım. Bu dönemde hasta kişilerle karşılaşmamıza ve hastalığın yayılmasına neden olacak toplu bir araya gelişlerimizi erteleyelim. Zorunlu haller dışında mümkün olduğunca dışarı çıkmayalım, evlerimizde kalalım. İnsanlarla temas ettiğimiz her yerde ağız ve burnumuzu kapatacak şekilde maske takalım. Toplu taşıma araçlarına, alış-veriş merkezleri gibi yerlerde fiziksel mesafe kurallarına titizlikle uyalım. Evimizden çıkmak zorunda kaldığınız her an maskemizi takmayı, ellerimizi sıkça sabunla yıkamayı ihmal etmeyelim. Unutmayalım ki bu zorlu günleri ancak hep beraber kurallara uyarak, toplumsal dayanışma göstererek aşabiliriz” denildi.