"Diyarbakır'daki çadır kentlerde uyuz salgını başladığı" iddiası da boş çıktı...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan iki büyük depremin ardından depremzedeler çadırlara ve konteynerlere yerleştirilerek, temel ihtiyaçları karşılanıyor.

ARKA PLAN VE İDDİALAR

Bir siyasi parti "Diyarbakır kentteki çadır alanlarında uyuz hastalığının başladığını belirterek, hastalığın hafta sonu pik yapmasını beklediklerini söyledi." iddasında bulundu.

BULGULAR

Diyarbakır Valiliği söz konusu iddialarla ilgili olarak, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nün konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasını paylaştı. Açıklamada, Diyarbakır'da bulunan çadır kentte uyuz salgını başladığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını, bölgede uyuz dahil olmak üzere herhangi bir salgın hastalık durumununa rastlanmadığı ve burada yaşayan kişilere düzenli olarak sağlık taraması yapıldığı belirtildi.

AA Teyit Hattı, daha önce Deprem bölgesinde kolera salgını başladığı iddiası ve "Pazarcık'ta salgın başladı" iddiaları incelemiş, söz konusu iddiaların da doğru olmadığını tespit etmişti.

BULGU SETİ

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü söz konusu iddiayla ilgili basın açıklamasında bulundu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Açıklamada uyuz salgınının başladığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı ve burada yaşayan kişilere düzenli olarak sağlık taraması yapıldığı belirtildi.

DOĞRU MU? YANLIŞ MI?

"Diyarbakır'daki çadır kentlerde uyuz salgını başladığı" iddiası doğru değil.