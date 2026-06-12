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Yerel Diyarbakır'da yürekleri yakan acı haber! Serinlemek için gölete giren 12 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti!
Yerel

Diyarbakır'da yürekleri yakan acı haber! Serinlemek için gölete giren 12 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesi İncehıdır Mahallesi Sultantepe mezrasında meydana gelen feci olayda, ailesiyle birlikte vakit geçirmek üzere bölgeye giden 12 yaşındaki Yunus İdris Demiroğlu, sıcaktan bunalarak serinlemek amacıyla gölete girdi. Küçük çocuğun bir süre sonra gözden kaybolması ve suda çırpınmaya başlaması üzerine durumu fark eden ailesi, hemen suya atlayarak talihsiz çocuğu kıyıya çıkardı.

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği gölette boğuldu.

Olay, Ergani ilçesi İncehıdır Mahallesi Sultantepe mezrasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte bölgeye giden 12 yaşındaki Yunus İdris Demiroğlu, serinlemek için gölete girdi. Demiroğlu’ndan bir süre haber alamayan ailesi, çocuklarının suda çırpındığını gördü. Aile üyeleri tarafından sudan çıkarılan Yunus İdris Demiroğlu, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aile üyeleri hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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