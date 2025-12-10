  • İSTANBUL
Diyarbakır'da uçak seferlerine sis engeli!

Diyarbakır'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, bazı uçak seferleri iptal edildi. Kentte dün gece başlayan sis sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Diyarbakır'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, bazı uçak seferleri iptal edildi.

Kentte dün gece başlayan sis sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Görüş mesafesini olumsuz etkileyen sis nedeniyle sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte dikkatli ilerledi.

Kara yollarında önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

Sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sisin öğleden sonra azalacağını, ancak gece saatlerinde tekrar etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Kaynak: AA

