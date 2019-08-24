0553 313 94 23

Diyarbakır'da trafik kazası: 8 yaralı

Minibüsün saman yüklü kamyona çarpması sonucu 4'ü ağır 8 kişi yaralandı

24 Ağustos 2019 Cumartesi 01:59
Diyarbakır'da trafik kazası: 8 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da minibüsün saman yüklü kamyona çarpması sonucu 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Aydın Gelmez yönetimindeki 21 KE 375 plakalı minibüs, Diyarbakır-Silvan kara yolunun 20. kilometresinde plakası öğrenilemeyen saman yüklü kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan minibüste sıkışan bazı yolcular itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada, sürücü Gelmez, Esma, Şevin Erdem, Nurşin ve Songül Gelmez ile isimleri öğrenilemeyen 3 çocuk yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı.

Jandarma ekipleri kaçan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Yaralıların Hani ilçesinden düğünden döndükleri öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 01:59
  1. 8 yaralı
  2. Diyarbakır
  3. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan babaocağı Güneysu’da hemşehrilerine hitap etti
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan babaocağı..
    2. Meclis resmen kabul etti! İşte o..
    3. Diyarbakır'da trafik kazası: 8 yaralı
    4. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    5. Sol medya Ahmet Gülümseyen'in 'dövme'..
    6. FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına"..
    7. Cezaevinden çıkan eşini vuran şüpheli..
    8. Isparta'da bıçaklı kavga: 4 yaralı
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu'da
    10. Minibüs ile kamyon çarpıştı:4 ağır 3’ü..
    11. G7 Zirvesi öncesinde 17 gözaltı, 4..
    12. Başkentte trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
    13. Trump, onu düşman ilan etti!
    14. Güney Geçiş Konseyi Şebve vilayetinde..
    15. Trump'tan Çin'e yeni ek gümrük vergileri
    16. Arjantin'de Amazonlar'daki yangınlar..
    17. ABD'den flaş açıklama! "YPG siperleri..
    18. Cumhuriyet'in algı operasyonu elinde..
    19. Bergama’da gıda zehirlenmesi şüphesi:..
    20. İzmir'de gıda zehirlenmesi
    21. Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD Bağdat..
    22. GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ağustos 2019
    23. Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa..
    24. Eşi tarafından tabancayla vurulan..
    25. Kızıl Meydan'da Türk mızıkasının..
    26. Mısır Başsavcılığından Filistinli..
    27. Maçın ardından
    28. Brezilya, Amazon yangınları için..
    29. Maçın ardından
    30. Oğuzhan Özyakup: "3-0’lık skoru almak..
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    Hükümet hala neden kulak tıkıyor? Genç evlilik mağdurundan arşı titreten feryat: Sesimizi duyun artık!
    Hükümet hala neden kulak tıkıyor? Genç evlilik mağdurundan arşı titreten feryat: Sesimizi duyun artık!
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Mazbataları iptal edilebilir! Yeniden seçim yapılacak
    Mazbataları iptal edilebilir! Yeniden seçim yapılacak
    ABD'den Türkiye kararı! "Teklifimizi geri çektik"
    ABD'den Türkiye kararı! "Teklifimizi geri çektik"