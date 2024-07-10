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Yerel Diyarbakır’da TOMA harekatı!
Yerel

Diyarbakır’da TOMA harekatı!

Yeniakit Publisher
2024-07-10 10:48:00 -

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangını, TOMA'ların desteğiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Silvan ilçesi Yüksek Mahallesi kırsalında akşam saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin yanı sıra, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) yangına müdahale etti. Güçlükle kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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