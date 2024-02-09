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Yerel Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
Yerel

Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Yeniakit Publisher
2024-02-09 18:04:00 -
Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda Bizans, Roma ve Asur dönemlerine ait 113 adet obje ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda Bizans, Roma ve Asur dönemlerine ait 113 adet obje ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılana açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Gömmetaş Mahallesi'nde Bizans, Asur ve Roma dönemlerine ait 104 adet farklı ebatlarda sikke, 8 adet yüzük ve 1 adet minyatür tablet olmak üzere toplamda 113 adet obje ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. (İLKHA)

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