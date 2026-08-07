Diyarbakır'da suça geçit yok! Vali Zorluoğlu'ndan net mesaj

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen güvenlik bilgilendirme toplantısında kentin asayiş ve güvenlik verilerini kamuoyuyla paylaştı. Suçla mücadelede önemli başarılar elde edildiğini belirten Vali Zorluoğlu, özellikle uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen operasyonların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Kentte güvenlik hizmetlerinin her geçen gün daha etkin hale geldiğini ifade eden Zorluoğlu, asayiş suçlarının aydınlatılma oranının son yıllarda dikkat çekici biçimde yükseldiğini söyledi. 2022 yılında yüzde 79 seviyesinde olan aydınlatma oranının 2025 yılı sonunda yüzde 96’ya ulaştığını, 2026 yılının ilk yedi ayında ise yüzde 98 seviyesine çıktığını belirten Zorluoğlu, Diyarbakır’ın suçla mücadelede önemli bir başarı grafiği yakaladığını kaydetti.

Uyuşturucuyla mücadeleye ayrı bir parantez açan Vali Zorluoğlu, güvenlik güçlerinin sahadaki operasyonlarının sonuç verdiğini belirterek, geçen yılın ilk yedi ayında yaklaşık 36 milyon kök kenevirin imha edildiğini, bu yıl aynı dönemde ise bu rakamın 4,7 milyon köke kadar gerilediğini açıkladı. Bu düşüşün, yasa dışı ekim alanlarına yönelik etkin operasyonların sonucu olduğunu ifade eden Zorluoğlu, “Zehir tacirlerine, uyuşturucu baronlarına ve torbacılara karşı mücadelemiz aralıksız sürecek. Gençlerimizi zehirlemek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz.” dedi.

Kentte meydana gelen silahlı saldırılar ve kurşunlama olaylarına da değinen Zorluoğlu, bu olayların büyük bölümünün organize suç örgütlerinden değil, bireysel husumetlerden kaynaklandığını söyledi. Organize suç yapılarıyla mücadelede ise güvenlik birimlerinin etkin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Diyarbakır’ın son yıllarda güvenlik alanında önemli mesafeler kat ettiğini vurgulayan Vali Zorluoğlu, kentin güvenliğine ilişkin oluşturulmaya çalışılan olumsuz algının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Güvenlik algısının bilinçli şekilde zedelenmesinin şehrin turizmine, ekonomisine ve yatırım ortamına zarar vereceğini belirten Zorluoğlu, Diyarbakır’ın huzur ve güven içerisinde gelişmeye devam edeceğini söyledi.

Toplantıda açıklanan veriler, Diyarbakır’da güvenlik güçlerinin suç ve suçluyla mücadelede yürüttüğü çalışmaların somut sonuçlarını ortaya koyarken, özellikle uyuşturucuyla mücadelede elde edilen başarılar dikkat çekti.