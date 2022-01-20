Diyarbakır'da son 49 yılın en yüksek kar yağışı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, kentte yürütülen karla mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Karaloğlu, dün itibarıyla ilde başlayan ve 17 ilçenin tamamında devam eden kar nedeniyle, kriz merkezinde ilgili kurum temsilcileriyle değerlendirme toplantısı yaptıklarını söyledi.

Geçen yıl Türkiye genelinde çok ciddi kuraklık yaşandığını anımsatan Karaloğlu, "Bu sene Rabb'im kar nimetini, bereketini verdi. Her nimetin zahmeti de var. Kar bir taraftan kuraklığın ilacı, yer altı sularının kaynağı ama bir taraftan da kar yağdığı dönemlerde şehirlerde, köylerde yaşayan vatandaşlarımız için kısmi olarak sorun oluşturuyor." dedi.

Şu anda şehirlerarası yollarda kapalı yol bulunmadığı bilgisini veren Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Maalesef her kar yağışından sonra zincirsiz ve tedbirsiz özellikle tırların yatmasıyla ve kaymasıyla zaman zaman trafikte kapanmalar oluyor. Bunlara müdahale ederek yolları yeniden trafiğe açmaya çalışıyoruz. Şu anda Mardin yolunda buna benzer bir sorunumuz var. Ekiplerimiz açmaya çalışıyor. Arada Ergani-Maden arasında benzer sorunlarımız oluşuyor. Gerekli müdahaleler yapılıyor. Bingöl tarafında özellikle kapanmalarımız var. Açmak için arkadaşların gayretleri var."

Önceliklerinin yollarda mahsur kalan vatandaşları bulundukları yerlerden daha güvenli bölgelere ulaştırmak olduğunu dile getiren Karaloğlu, vatandaşların can güvenliklerini ve sağlıklarını korumaya dönük çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Meteorolojinin son ölçümlerine göre kar kalınlığının 24 santimetreyi bulduğunu ifade eden Karaloğlu, "Kulp ilçesinde 1 metreyi geçti. Lice-Kulp, Dicle-Hani ve Eğil-Dicle arası yolumuz şu anda kapalı. Sabah, Çermik-Ergani ve Çermik-Çüngüş yolları da kapalıydı. Şu an itibariyle Çüngüş'e kadar yolumuz açılmış oldu." bilgisini paylaştı.

Kırsal 570 mahallenin yolunun kapalı olduğunu aktaran Karaloğlu, il merkezinde kapalı cadde ve sokağın bulunmadığını bildirdi.

Karaloğlu, elektrik, haberleşme ve su kesintisine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bazı mahallelerde elektrik sorunlarımız vardı. Şu anda il ve ilçe merkezlerinde genel bir elektrik kesintimiz yok ama arızalar devam ediyor. Kırsal mahallelerde 483 yerleşim birimimizde, mahallemizde enerji kesintimiz var. Bunların da birçoğuna bölgelerde ulaşım olmayışından dolayı ekiplerin müdahalesi de zorlaşıyor. En kısa sürede enerji veremediğimiz bölgelerde de enerji vermeye çalışacağız. Haberleşmede çok ciddi bir sorunumuz yok. Zaman zaman elektrik kesintisinden kaynaklanan arızalar olabiliyor. Ona da görevlilerimiz sahada müdahale ediyorlar. İçme suyunda Çermik ilçemizde küçük bir sorunumuz oluşmuştu, giderildi. Şu anda Ergani'de yüzde 5'lik kısmında su kesintimiz var. İnşallah onu da en kısa zamanda çözmüş olacağız. İçme suyunda da çok ciddi bir sorunumuz yok merkezlerde."

Karaloğlu, acil sağlık taleplerine ekiplerin zaman zaman jandarmadan da destek alarak hızlı bir şekilde müdahale ettiğini vurguladı.

"Merkezde son 49 yılın en bereketli gününü ve kışını yaşıyoruz"

Meteorolojinin verilerine göre kar yağışının bu gece itibariyle kentte son bulacağını aktaran Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Haftaya yeni bir kar dalgasının geleceği bilgisi de var. Karın yağışından şikayetimiz yok. Oluşturduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmaya gayret ediyoruz. Meteorolojiden almış olduğumuz bilgiye göre, 16 Ocak 1973'te Diyarbakır'da 65 santimetre kalınlığında kar yağmış. O günden bugüne en çok kar yağan gün oldu. 25 santimetreyi geçti. Merkezde son 49 yılın en bereketli gününü ve kışını yaşıyoruz. İnşallah bu da yazın çiftçilerimizin yüzünü güldürür."

Vatandaşlara yaşanılacak olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunan Karaloğlu, kentte yol açma ve enerji arızalarına 328 araç ve 1650 personelin müdahale ettiğini sözlerine ekledi.