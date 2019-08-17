Diyarbakır'da satamadığı tonlarca domatesi tarlaya döktü

27 yıldır çiftçilik yaptığını belirten Menek, kiraladığı tarlada domates ekip üretim yaptığını söyledi. Menek, “Hep sıkıntı çekiyoruz. Satın aldığımız fidelerin parasını bile çıkaramıyoruz. Şu anda ektiğim tonlarca domates, satılmadığı için tarlada çürüyüp gidiyor. Satmak istiyorum fakat alıcı bulamıyorum. Bölgede en güzel domatesi bu topraklarda yetişiyoruz ama satacak bir pazar bulamıyoruz." dedi.

HAYVANLARA YEM OLDU

Kış mevsiminde domates fiyatlarının tavan yaptığını hatırlatan çiftçi, "Bizlere domates ekin diyorlar ama satacak bir tüccar dahi bulamadığımız için domatesler çürüyüp gidiyor. Zararımız ile baş başa kalıyoruz. 170 dönüm tarlanın tamamına domates ekledim. Yaklaşık 350 bin lira masraf ettim, bunların masrafını nasıl geri alacağımı kara kara düşünüyorum. Elimizden bulunan tonlarca domatesi alıcı bulamadığımızdan kaynaklı olarak hayvanlara yem olması için tarlaya dökeceğiz." diye konuştu.

DEVLETTEN DESTEK İSTEDİLER

Devletten destek isteyen Çiftçi Menek, "Devlet bizlere destek olsun, borç altındayız, çek ve senetlerimizi dahi ödeyemiyoruz.” dedi.

AYLARCA TARLADA YAŞADILAR

Eşi ve çocukları ile aylarca tarlada çadır kurarak yaşadığını belirten Saddet Minigül isimli kadın çiftçi ise ektikleri domatesleri satılmadığından dolayı döktüklerini söyledi.