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Yerel Diyarbakır'da sadaka kutusunu çalan hırsız her yerde aranıyor!
Yerel

Diyarbakır'da sadaka kutusunu çalan hırsız her yerde aranıyor!

Olay, Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Sakarya Caddesi'ndeki bir tesettür giyim mağazasında dün öğle saatlerinde meydana geldi. Mağazaya yedek poşet isteme bahanesiyle giren hırsız, iş yeri sahibinin müşteriyle ilgilenmesini fırsat bilerek sadaka kutusunu çaldı. Hırsız henüz yakalanamadı.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 13:50:00 - 2022-02-01 13:53:04
Diyarbakır'da sadaka kutusunu çalan hırsız her yerde aranıyor!

Hırsız, Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Sakarya Caddesi'ndeki bir tesettür giyim mağazasına yedek poşet isteme bahanesiyle içeri girip, iş yeri sahibinin müşteriyle ilgilenmesini fırsat bilerek sadaka kutusunu çaldı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsız, etrafına bakındıktan sonra sadaka kutusunu çalmaya çalışıyor ancak kutu ipe bağlı olduğu için bu denemesinde başarısız oluyor. Hırsız, bu kez ikinci denemesinde ipi söktükten sonra sadaka kutusunu çalıyor ve beraberinde getirdiği poşetin içine koyup, iş yerinde çıkıyor. (İLKHA)

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