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Aktüel

Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-07 14:17:13 -
Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda aralarında HDP'li ve DBP'li yöneticilerin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK içinde faaliyet yürüttüklerine dair bilgi edinilen ve haklarında tanık beyanları bulunan, terör örgütüne müzahir kurum ve kuruluşlarca organize edilen yasa dışı yürüyüş, oturma eylemi, kayyum protestosu, basın açıklaması ile terör operasyonlarını protesto eylemlerine katılanlara yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında aralarında HDP'li ve DBP'li yönetici ile milletvekili adayının da yer aldığı 8 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Diyarbakır, Çınar ve Bingöl'de 10 adrese düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Aramada çok sayıda toplatma kararı bulunan kitap ve dergi, ajandalar ile SIM kart, flash bellek ve dizüstü bilgisayara el konuldu.

5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor, firari 3 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

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