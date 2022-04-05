Diyarbakır'da operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, üçüncü şahıslar adına çıkarılan pos cihazları ve sanal pos hesapları üzerinden tefecilik yapan suç örgütü tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kredi kartı borcu ve nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlardan komisyon almak suretiyle kredi kartından çekim işlemi yaparak tefecilik suçunu işleyen suç örgütünü yakalamak için çalışmalar gerçekleştirdi.

1 milyar liranın üzerinde para akışı

Bu yöntemle 220 olayda yaklaşık 1 milyar 200 milyon liralık para akışının gerçekleştirildiği belirtildi.

Diyarbakır merkezli İstanbul, Sakarya, Aydın, Giresun, Kayseri, Antalya, Hatay, Şırnak ve Batman'da, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyon ile 34 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 46 mermi, 4 şarjör, çok sayıda senet, üçüncü şahıslar adına düzenlenmiş kredi kartı, pos slipleri, ajandalar ve not defterleri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.