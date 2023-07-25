  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP PM'de Kılıçdaroğlu'na öfkelenen milletvekili toplantıyı terk etti!

İsrail'de halkı ayağa kaldıran yeni yargı reformu: Milletvekilleri terk etti, her noktada protesto var! Kabul edildi

Bu nasıl milliyetçilik! Akşener medyasından Türk polisine iğrenç iftira

Elinde, bankada 1 gram bile altını olanlar! İslam Memiş tüm ezberleri bozdu: Gram altın, dolarda bunlar olacak

ROKETSAN geliştirdi! Türkiye'ye BURÇ Mobil Hava Savunma Sistemini tanıttı! Böyle çıkış daha önce görülmedi

AK Parti'den İstanbul için 'tersine göç' projesine ilişkin açıklama

Rusya ilk kez yaptı: Ukrayna'yı vurdu, tahıl depoları alev alev! Ortaya çıkan gıda krizi yolda! Yeni gelişme

Bir nesli baleyle ve dansla uyuttular! Yeni dönemin öğrencisinden müthiş icat

Takke düştü kel göründü! Bu da sana ders olsun Davutoğlu!

Ayasofya mücadelesi tarihe böyle geçti!
Yerel Diyarbakır'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı
Yerel

Diyarbakır'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-07-25 03:45:00 -
Diyarbakır'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Diyarbakır'da D Tipi Cezaevi servis minibüsü ile otomobil çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, geç saatlerde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan 4. Sanayi Sitesi Kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği ve plakası öğrenilemeyen D Tipi Cezaevi servisi olarak çalışan bir minibüs ile 34 ADD 203 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 12 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle iki araçta oluşan hasar nedeniyle olay yerine gelen çekici yardımıyla minibüs ve otomobil kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23