Diyarbakır'da Kuyumcu vurgunu: Zarar 33 milyon TL, mağdur sayısı 166!



Merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi'nde kuyumcu dükkânı işleten C.Y., S.Y., E.Y., M.Y., M.Y. ve E.A., uzun zamandır müşterilerinden topladıkları yüklü miktarda altın, döviz ve TL ile 23 Haziran'da ortadan kayboldu. Kuyumculara telefonla ulaşamayan müşteriler, daha sonra polise giderek şikayetçi oldu.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Diyarbakır'dan ayrılarak Adana ve Osmaniye'ye gittiklerini tespit etti. Başlatılan ortak çalışmada C.Y., S.Y. ve E.Y. Osmaniye'de, M.Y., M.Y. ve E.A. ise Adana'nın Pozantı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y., S.Y. ve C.Y. tutuklanırken, M.Y., E.A. ve E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın talimatıyla dün şüphelilerin çalıştırdığı 2 kuyumcu dükkanına gelen polis ekipleri, Kuyumcular Odası Başkanı Mehmet Yüksel, Şeyh Şamil Mahalle Muhtarı Metin Yaşar ve 2 avukat gözetiminde içeri girerek kasaları açtı.

2 ayrı iş yerinde ve şüphelilere ait otomobilde 4 saat süren aramalarda bir miktar para ve altın bulundu. Yapılan aramalarda telefon, doküman, bilgisayar ile dijital verilere de el konuldu. Dijital veriler inceleme altına alınırken ele geçirilen altın ve paralar adliyeye gönderildi.

Soruşturma kapsamında daha önce 65 olan mağdur sayısı 166'ya yükseldi. Mağdurların zararının ise toplamda 33 milyon TL olduğu öğrenildi. (İLKHA)