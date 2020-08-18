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Aktüel Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan işletmeye kapatma cezası
Aktüel

Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan işletmeye kapatma cezası

İş yerinin kapısına mühür vuruldu, kapısına "Bu iş yeri Kovid-19 kurallarına uymadığı için 1 gün süreyle kapatılmıştır" yazısı asıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 16:49:41 -
Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan işletmeye kapatma cezası

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle bir işletme 15 gün süreyle kapatıldı.

Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde ilgili birimlerce yapılan denetimlerde, Akkoyunlu Bulvarı'ndaki iş yerinin Kovid-19 tedbirlerine uymadığı tespit edildi.

Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, daha önce uyarılan iş yerinin kapısına mühür vurdu, ardından iş yeri kapısına "Bu iş yeri Kovid-19 kurallarına uymadığı için 1 gün süreyle kapatılmıştır" yazısı asıldı.

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