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Diyarbakır'da korkunç kaza: 4 ölü!

Diyarbakır’ın Çermik ilçesi Ergani yolunda otomobil TIR'la çarpıştı. Kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken tır sürücüsü Bedri O. gözaltına alındı.

10 Temmuz 2018 Salı 10:56
Diyarbakır'da korkunç kaza: 4 ölü!

Kaza, sabah saatlerinde, Çermik ilçesi Ergani yolu üzerinde bulunan Yolbulan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Özçiftçi’nin kullandığı 16 DML 98 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Bedri O. yönetimindeki 47 PZ 475 plakalı TIR'la çarpıştı. İHA'nın haberine göre, kazada, otomobilde bulunan Meliha, Fatma ve Umut Özçiftçi kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü Abdullah Özçiftçi ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü de burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TIR sürücüsü Bedri O. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 10:56
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