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Yerel ​Diyarbakır'da KDV indirimi denetimi!
Yerel

​Diyarbakır'da KDV indirimi denetimi!

Bağlar Belediyesi, temel ihtiyaç ürünlerindeki KDV indiriminin etiketlere yansıtılıp yansıtılmadığını tespit etmek için ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 13:31:00 -
​Diyarbakır'da KDV indirimi denetimi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan temel ihtiyaç ürünlerindeki KDV indiriminin etiketlere yansıtılıp yansıtılmadığını tespit etmek için zabıta ekipleri denetimlerini yoğunlaştırdı.

Gıda ve temizlik ürünlerini satan işyerlerini denetleyen zabıta ekipleri, fiyat karşılaştırması yaparak uyarılarda bulundu.

Zabıtan oluşan ekipler ilçedeki market ve işyerlerinde etiket incelemesi yaparak uyarılarda bulunuyor, indirimi uygulamadığı tespit edilenler tespit edilip tutanakla Ticaret İl Müdürlüğü’ne bildiriyor.

Ekipler, vatandaşların alışverişlerinde KDV indiriminin fiyatlara yansıması konusunda dikkat etmelerini aksi takdirde şikâyette bulunmaları uyarısında bulundu.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların temel haklarını korumak için bütün önlemleri aldıklarını ifade etti. (İLKHA)

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