  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Diyarbakır'da kaçak çay operasyonu! Tonlarcası ele geçirildi
Yerel

Diyarbakır'da kaçak çay operasyonu! Tonlarcası ele geçirildi

Diyarbakır'da 3 ton 280 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 13:38:00 -
Diyarbakır'da kaçak çay operasyonu! Tonlarcası ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı TRT Jandarma Karakol Komutanlığına ait yol kontrol ve arama noktasında Diyarbakır istikametinde seyir halindeyken durdurulan bir minibüste arama yapıldı.

Aramada, 3 ton 280 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Olayla ilgili ele geçirilen kaçak çay muhafaza altına alındı, yakalanan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay